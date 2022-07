Festivāla apskats: Netikt ārā no hip-hopa 'Straumes'

Priekšpēdējais uz skatuves kāpa ansis, kurš vasaras sākumā katram koncertam teicās veidot atsevišķu programmu, un "Straumes" apmeklētājiem solīja īpaši izmeklētu materiālu. Šajā gadījumā tas nozīmēja uzsvaru uz enerģiskām dziesmām un neatlaidīgiem tempiem (ārpus "Melnajiem pantiem" un "Zālēm"), vairākas dziesmas ar pārsteiguma viesi Melikolu (bet ne "Dilemmas"!), un vēl nepubliskotu singlu no gaidāmā "Netīro cilpu" albuma, kurš atgādina trokšņainu, pīkšķošu Timbaland materiālo no tūkstošgades sākuma. Vienlaikus anša uzstāšanās atstāja arī mazuma piegaršu, jo viņš bija viens no festivāla gaidītākajiem māksliniekiem, bet savu koncertu beidza vismaz 15 minūtes agrāk nekā to paredzēja programma. Kad uzstājās ansis, publikā bija jau pāri tūkstoš cilvēkiem, bet kad atgriezās Gustavo – jau vēl krietni vairāk.

Grūti aprakstīt, kā jutos par Gustavo atgriešanos. Es latviešu hip-hopam nopietnāk pievērsos tikai ap 2017. gadu, tāpēc biju nokavējis pat 2014. gada atvadu koncertus "Palladium" koncertzālē. Un lai gan man klausītāju Arstarulsmirus noliegšana liekas muļķīga un sevi izsmēlusi, līdz šim neviens no Arstarulsmirus albumiem mani nav iekustinājis kā Gustavo "Trešā elpa" vai "Beidzot!"; tieši Gustavo repertuārs joprojām ir latviešu repa augstais etalons, bet pats mūziķis ir mīts daudzu iztēlēs.

Foto: Ričards Zariņš

Tieši šis Gustavo mīts tika izsaukts "Straumē", teju burtiski – piecas minūtes pirms uzstāšanās reperu Abras un Sniega vadībā skandējot vārdus "Mums vajag atpakaļ Gustavo! Punkts!". Īsa reklāma, jauna klipa prezentācija (!), un turpmāko stundu pavadījām labi pazīstamu un muskuļu atmiņā glabātu, bet sen neizrepotu tekstu pasaulē. Programma aptuveni līdzvērtīgās daļās pārstāvēja visus trīs labi pazīstamos Gustavo studijas albumus, katru dziesmu šķita zinām vismaz puspūlis, tomēr programmā bija arī pāris pārsteigumu – brīžam tika īpaši uzrunāta un iesaistīta publika, un "No lūpām lasi" Gustavo izpildīja a capella, pamīšus repojot abu valodu tekstus. Visbeidzot uz skatuves kāpa ansis, Edavārdi, Fiņķis un rolands če, lai kopīgi izpildītu "Jau-tā-jums", kuru visi gadījuma pēc vienkārši zinājuši no galvas. Kad Eds iesaucās "Jums tagad būs jādzied šis piedzis, jo šitā dziesma nav skanējusi miljons gadu!", tas nevienam pat nebija jāsaka, visi jau par to bija klusi vai skaļi vienojušies.

Ir pagājusi vairāk nekā nedēļa, un es vēl arvien neesmu līdz galam atgriezies no "Straumes". Par to, ka es "Straumē" liecina tikai tas, ka es plānoju tur atgriezties nākamgad.