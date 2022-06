Festivālā 'Laba daba' uzstāsies vācu dīdžejs Westbam

Mūzikas un mākslas festivāla "Laba daba" rīkotāji papildinājuši tā programmu un izziņojuši ārvalstu māksliniekus, kas uzstāsies Līgatnes "Ratniekos". Viens no galvenajiem "Labas dabas" māksliniekiem būs vācu mūziķis un dīdžejs Westbam.

Kā "Delfi" informē festivāla rīkotāji, uz "Labas dabas" skatuvēm kāps arī elektroniskās mūzikas māksliniece Zavoloka no Ukrainas, enerģiskais izraēļu duets "Agat" un Salum Matata no Tanzānijas. Programma vēl tiks papildināta ar māksliniekiem no Ukrainas, Kanādas un Lietuvas.

"Laba Daba" galvenais ārvalstu viesis vācu mūziķis Westbam jeb īstajā vārdā Maksimilians Lenzs (Maximilian Lenz) savas mūziķa gaitas sāka 1978. gadā dzimtajā Minsterē. Dīdžeja karjeru Westbam sāka 1983. gadā, savukārt gadu vēlāk mūziķis pārcēlās uz Berlīni, sekojot savam mentoram, vācu tehno mūzikas leģendai un vienam no festivāla "Mayday" rīkotājam Viljamam Rotgeram (William Rottger). 1985. gadā Westbam publicēja ietekmīgo rakstu "What is Record-art?", kurā stāstīja par dīdžeja spēles tehnikām un apgalvoja, ka dīdžejs ir mūziķis – kāds, kurš rada savas dziesmas un ierakstus. Pāris gadu vēlāk Gētes institūts iekļāva Westbam projektā, kurš uzstājās Seulas Olimpiskajās spēlēs. Westbam uzstājās arī pirmajā Berlīnes "Love Parade" 1989. gadā un ir vienīgais mākslinieks, kurš labi zināmajos svētkos uzstājies katru reizi – līdz pat 2008. gadam, kā arī bijis "Love Parade" himnas autors no 1997. līdz 2008. gadam.

1991. gadā pirmo reizi notika "Mayday", viens no nozīmīgākajiem mūsdienu techno festivāliem. Westbam bijis gan pirmā, gan vēlāko "Mayday" iniciators un viens no rīkotājiem. Līdz šim Westbam izdevis vairāk nekā desmit albumus, neskaitāmus singlus, remiksus un kompilācijas. Ierakstu tapšanā mūziķis sadarbojies ar Iggy Pop, Ričardu Butleru (Richard Butler), Lil Vaijnu (Lil Wayne), Braienu Molko (Brian Molko), Hjū Kornvelu (Hugh Cornwell) un daudziem citiem.

Kopā ar Westbam uz skatuves kāps East Bam jeb Roberts Gobziņš – ilggadējs Westbam biedrs. Viņi vairākkārt uzstājušies kopā Berlīnē un citur Eiropā, kā arī East Bam piedalījies arī vairākos Westbam dziesmu ierakstos.

Papildu jau izziņotajiem pašmāju mūziķiem, festivāla programmā uzstāties arī perkusionista Nila Īles pasaules mūzikas grupa "Kanisaifa", vīru kopa "Vilki", East Bam jeb Roberts Gobziņš, panku banda "PND", regeja apvienība "Riga Reggae", mākslinieka Kristiana Brektes un viņu domubiedru grupas eksperimentālās mūzikas projekts "+K+M+B", kā arī nozīmīgā latviešu sintpopa grupa "LLL", kura īpašam koncertam apvienosies tieši "Laba Daba" festivālā. Programma vēl tiks papildināta ar koru un etno mūzikas priekšnesumiem, par kuriem tiks ziņots drīzumā.

Šogad festivālā gaidāma gan par tradīciju kļuvusī "Ej apskrieties" pankroka skatuve ar deviņām pašmāju mūziķu grupām un projektiem, gan divu nakšu vietējo ārvalstu DJ programma lielajā Ratnieku šķūnī uz "Suņa skatuves", kā arī uz noskaņu skatuves "Pūces miga".

Jau ziņots, ka festivāla "Laba daba" šogad notiks no 5. līdz 7. augustam Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki". Šis būs jau 12. festivāla norises gads.

Drīzumā tiks izsludināta plašā teātra, dejas izrāžu un performanču programma, kā arī kino, meistarklašu, radošo darbnīcu un "Radio NABA" tiešraides programma.