Festivāla 'LNSO vasarnīca' otrajā dienā notiks Skrjabina 'Uguns poēmas' atskaņojums

Jau astoto gadu pēc kārtas Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) rīko vasaras festivālu "LNSO vasarnīca", kas pulcē apmeklētājus uz rūpīgi izmeklētu muzikālo programmu. Šogad festivāls no 19. līdz 21. augustam norisināsies Ventspilī koncertzālē "Latvija". Festivāla otrajā dienā, 20. augustā, koncertā "LNSO un Prometejs" klausītājus priecēs pianists Andrejs Korobeiņikovs un diriģents Andris Poga. Koncertā dzirdēsim spriego, aktīvas enerģijas pilno Aleksandra Skrjabina uguns poēmu "Prometejs" un pirmoreiz Latvijā — Artura Maskata skaņdarbu "My River runs to thee", ko komponistam pasūtināja divi Andra Nelsona vadīti pasaules mēroga orķestri: Bostonas simfoniskais orķestris un Leipcigas Gewandhaus orķestris.

Harismātiskais Andrejs Korobeiņikovs ir viens no mūsdienu pieprasītākajiem pianistiem; viņš savā spēlē spoži apvieno tehnisko meistarību un izteiksmes spēku. Andrejs absolvējis Maskavas konservatoriju un ir daudzu starptautisku konkursu laureāts. Ar LNSO Andrejs Korobeiņikovs iepriekš uzstājies 2015. gada rudenī Lielajā ģildē orķestra sezonas atklāšanas koncertā ar solo Prokofjeva Otrajā klavierkoncertā.

Pianista pārstāve Marina Bauere saka: "Andrejs Korobeiņikovs ir rets putns. Nepieradināms. Un spēcīgi atšķiras no citiem mūslaiku jaunajiem mūziķiem intelektuālā brieduma ziņā. Viņam ir netradicionāli dzīves uzskati, viņš ir garīgi brīvs cilvēks, un viņa domāšanas veids ir neparasts. Ļoti mīl dabu. Viņam ir pilnīga simbioze ar to."

20. augusta vakarā Ventspilī Andrejs Korobeiņikovs spēlēs solo lieljubilāra Aleksandra Skrjabina simfoniskajā poēmā "Prometejs", kas pēc būtības pielīdzināma klavierkoncertam. Opuss pirmatskaņojumu piedzīvoja Maskavā 1911. gadā ar pašu autoru pie klavierēm. Grieķu mitoloģijā Prometejs bija titāns, kurš dāvāja cilvēkiem uguni un par to tika smagi sodīts. Taču komponists šajā būtnē saskatīja ko vairāk – cilvēka radošās apziņas un garīgās enerģijas simbolu. Pirms tam Andreja solo sniegumā dzirdēsim Skrjabina Piekto klaviersonāti un Valsi op. 38.

Koncerta programmā likts arī Artura Maskata simfoniskais darbs "My River runs to thee", kura nosaukums aizgūts no slavenās amerikāņu dzejnieces Emīlijas Dikinsones dzejoļa. Komponista vārdiem, upe simbolizē "dzīvību, brīvību un mīlestību — ko tādu, kas cilvēkam dots no augšas un kas vada viņa dzīvi". Skaņdarbu 2019. gadā pirmatskaņoja Bostonas simfoniskais orķestris Andra Nelsona vadībā. Mūzikas kritiķis un komponists Džonatans Blumhofers (Jonathan Blumhofer) vēlīgi raksturojis darbu kā "veiksmīgu gaisotnes un lirisma savienojumu".

Andris Poga kopš 2021./2022. gada sezonas ir Stavangeras simfoniskā orķestra (Norvēģija) galvenais diriģents. No 2013. līdz 2021. gadam Poga bija LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents, un patlaban viņš turpina sadarboties ar orķestri kā mākslinieciskais padomnieks. Andris Poga ir starptautiski pieprasīts diriģents, kurš uzstājas ar Vācijas, Francijas, Itālijas, Skandināvijas, Japānas un Ķīnas vadošajiem orķestriem.

"LNSO vasarnīca" ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vasaras festivāls, kurā vienkopus satiekas akadēmiskās un neakadēmiskās mūzikas stihijas. Festivāla galvenā iecere ir doties prom no galvaspilsētas tuvāk Latvijas reģionālo koncertzāļu klausītājiem. "Vasarnīca" iepriekš skatītājus priecējusi gan Cēsīs, gan Rēzeknē, bet astotajā norises gadā tā atgriežas Ventspilī, kur festivāls norisinājās arī 2020. gadā. "LNSO vasarnīca" ir festivāls ģimenei un draugiem, LNSO patstāvīgajiem klausītājiem un visiem, kas gatavi izbaudīt skaistu, tajā pašā laikā – neparastu un izmeklētu muzikālo programmu.

Šogad notikuma īpašie viesi ir arī kanādiešu operdīva Emīlija D'Andželo un par popmūzikas princi dēvētais Šons Nikolass Sevidžs. Koncertus diriģēs Andris Poga, Guntis Kuzma un Ainārs Rubiķis. Tradicionāli festivālā plānota īpaša programma bērniem un jauniešiem: mazākos klausītājus LNSO aicina uz muzikālu meistarklasi, kā arī pasaku ģimenei "Kaķpēdiņu skola", savukārt jauniešiem sagatavots jauniestudējums – laikmetīgās dejas izrāde "Tīklā" ar komponista Riharda Zaļupes mūziku, Artūra Dīča dramaturģiju, Lienes Gravas horeogrāfiju un Līgas Zepas vizuālajiem risinājumiem.