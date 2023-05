Festivāla 'Saldus saule' programmu papildina populāras pašmāju grupas

Festivāla "Saldus saule" programma papildināta ar vairākām populārām pašmāju grupām. Pasākumā, kas 28. un 29. jūlijā notiks Kalnsētas parkā, Saldū, iepriekš izziņotajiem māksliniekiem uz festivāla skatuves pievienosies arī grupas "The Sound Poets", "Oranžās brīvdienas" un "The Hobos Club".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grupas "The Sound Poets" albums "Pie vienas uguns" tika nominēts Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons" kategorijā "Popmūzikas albums", kā arī albuma tituldziesma nominēta kategorijā "Gada dziesma".

Grupas līderis Jānis Aišpurs par gaidāmo uzstāšanos festivālā saka: "Pēc tikko aizvadītās akustiskās koncerttūres mēs, "The Sound Poets", priecāsimies ar jums būt kopā festivālā "Saldus Saule" - nu jau skaļākā versijā!"

Savukārt pazīstamā grupa "Oranžās brīvdienas" spēlē latviešu turbo folku, kas ietvēr sevī ska, regeju, metālu, roku, disko un citus mūzikas stilus, tiem pievienojot folka elementus.

"The Hobos Club", jeb THC, muzicē grupas "The Hobos" mūziķi Egons Kronbergs, Mārtiņš Burkevics un Vilnis Krieviņš. viņiem pievienojies arī ģitārists un "The Hobos" ilggadējais piekritējs Ainis Rudzītis. Uz festivāla skatuves mūziķi pamatā spēlēs "The Hobos" zeta repertuāru, bet, iespējams, būs arī kāds pārsteigums.

Kā jau iepriekš minēts, festivālā šogad uzstāsies arī citas leģendāras muzikālās apvienības un mākslinieki: "Pērkons", "Līvi", Ivo Fomins, "Sudden Lights", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Inokentijs Mārpls", "Linga" un daudzi citi.

No piektdienas, 28. jūlija pulksten 17 līdz svētdienas, 30. jūlija, rītam pulksten 12, pļavā pie Cieceres upes darbosies festivāla telšu pilsētiņa. Kā ierasts festivālā darbosies arī amatnieku gadatirgus un dažādas atrakcijas bērniem. Būs pieejami arī bāri un ēdināšanas pakalpojumi.

Festivāla vārti vērsies piektdien, 28. jūlijā, pulksten 17, pirmie mākslinieki uz skatuves kāps pulksten 18. Savukārt sestdien, 29. jūlijā, pulksten 12 sāksies bērnu koncerts "Saldus saulīte", kuru visi ir aicināti apmeklēt bez maksas. Sestdienas festivāla skatuves programma atsāksies pulksten 16. Piektdien un sestdien mūziķi uz skatuves kāps līdz pat pulksten 4 no rīta.

Gan piektdienas vakarā, gan sestdien no pulksten 10 rītā pļavā darbosies arī festivāla gadatirgus.

Pirmais festivāls "Saldus saule" notika tālajā 1987. gadā. Iepriekšējais, 2022. gadā pēc divu gadu pārtraukuma notikušais festivāls pulcēja īpaši lielu apmeklētāju skaitu.