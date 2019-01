Festivālā 'Saxophonia' spēlēs Latvijas labākie mūziķi un pasaules saksofona zvaigznes

Šogad festivāls "Saxophonia" notiks no 15. līdz 24. februārim. Koncertos varēs dzirdēt Latvijas labākos mūziķus un pasaules saksofona zvaigznes. Festivāla īpašais viesis – franču džeza leģenda, saksofonists Pjērs Bertrāns, kas muzicēs kopā ar Latvijas Radio bigbendu.

15. februārī Spīķeru koncertzālē festivālu "Saxophonia" atklās trīs jauni, talantīgi un spilgti latviešu mūziķi, kas izglītību guvuši arī ārpus Latvijas – džeza mūzikas trio "Auziņš - Čudars - Arutyunyan". Pēc grupas nosaukuma var atpazīt saksofonistu Kārli Auziņu, kura saksofona spēli, improvizāciju un džeza valodu ietekmējusi dāņu džeza mūzikas skola; ģitāristu un komponistu Matīsu Čudaru, kurš džeza pamatus un ģitārspēli pilnveidojis Nīderlandes džeza augstskolā, un perkusionistu Ivaru Arutjunjanu, kurš patlaban dzīvo Parīzē un ir pieprasītākais džeza perkusionists Baltijā.

Aizvadītā gada vasarā trio klajā laidis savu debijas albumu "Baltic", kur līdzās oriģinālkompozīcijām nozīmīga un būtiska loma atvēlēta arī impovizācijai. Tieši improvizācija būs atslēgas vārds arī trio jaunajā programmā, mūziķiem dodoties pagātnes ceļojumā un meklējot laikmetīgā džeza un franču viduslaiku dzejnieka un komponista Gijoma de Mašo skaņurakstu krustpunktus.

16. februārī Lielajā ģildē daudzkrāsainu un enerģiska optimisma piesātinātu vakaru festivāla "Saxophonia" klasītājiem sola viens no vadošajiem Austrijas džeza skatuves lielmeistariem, saksofonists Kristians Maurers, "Sinfonietta Rīga", Rīgas Saksofonu kvartets un diriģents Guntis Kuzma. Koncerta programmā Džona Adamsa amerikāņu lielpilsētu dinamiskie ritmi un Edija Sotera svinga klasika, Pētera Butāna vitālā un dzīvespriecīgā mūzika, kā arī allaž neprognozējamā un atraktīvā Platona Buravicka jaundarbs.

21. februārī Spīķeru koncertzālē koncertprogrammā "Džezā tikai saksofoni!" spēlēs saksofonu kvartets "Atomos". Koncertā skanēs bībopa lielmeistara Dizija Gilespija un Čārlza Mingusa mūzikas aranžējumi, fragmenti no Džordža Gēršvina pasaulslavenās operas "Porgijs un Besa". Interesantas ritma saspēles raksturo leģendārā britu saksofonu kvarteta "The Itchy Fingers" dibinātāja Maika Movera un Deiva Brubeka kompozīcijas, savukārt jaunākās džeza tendences atklājas amerikāņu komponistes Rebekas Molionas kompozīcijā "Second Wind", kā arī jaundarbos, kuru autori ir Latvijā labi pazīstami jaunās paaudzes džeza mūziķi.

22. februārī Rīgas Sv. Jāņa baznīcā notiks koncerts "Lūsena, Zaļupes, Mences pirmatskaņojumi un 12 saksofoni". Jānis Lūsēns festivāla koncertam radījis opusu korim un saksofoniem "Mīlestībai un Piedošanai" ar Andreja Eglīša dzeju. Latvijas Radio kora izpildījumā atklāsies dzejas vienkāršība un skarbums. Alta un soprāna saksofoni ir kā putnu balsis, kā sasaukšanās, kas cilvēkiem aizejot, paliek mūžīga. Savukārt Lūsēna vokālais cikls "Es ticu neteiktajam" izskanēs tieši tādā sastāvā, kā tas piedzīvoja pirmatskaņojumu – ar Kristnes Adamaites ērģeļu partiju, Arta Sīmaņa alta saksofonu un Jolantas Strikaites-Lapiņas soprānu.

Komponists un sitaminstrumentālists Rihards Zaļupe vīziju savam jaundarbam guvis tālu Katalonijas kalnu masīvā, kur iegūlis vecākais Spānijas Benediktu klosteris – Monseratas klosteris un ļaužu ceļi jau laiku laikos tur veduši pie melnās Madonnas statujas, kurai piedēvē dziedināšanas spējas kā arī leģendas vēsta, ka tā piepilda vēlēšanās.

Saksofona un kora balsu iespējamais dialogs uzrunājis arī komponisti Selgu Menci, kura tieši festivālam "Saxophonia" radījusi opusu "Zvaigžņu gaisma", kas arī mūzikas valodai piepulcē Rainera Marijas Rilkes dzeju.

Koncertā skanēs arī Riharda Dubras 12 saksofoniem sacerētā "Noktirne".

Festivālu noslēgs franču džeza leģenda Pjērs Bertrāns un Latvijas Radio bigbends 24. februārī Rīgas Kongresu namā. Pjērs Bertrāns ir saksofonists, flautists, kompozīcijas profesors, kura daiļrade ietver daudzas kompozīcijas un aranžējumus dažādiem sastāviem, kā arī mūziku kinofilmām un izrādēm. Bertrāns ir dibinājis Parīzes džeza bigbendu un kopš 2009.gada vada Nicas džeza orķestri. Albums "JOY", Pjēra nesenākais veikums, 2017. gadā kategorijā "Gada labākais ieraksts" ieguvis augstāko apbalvojumu valstī – "Victoire du Jazz". Koncerta soliste - jaunā un spilgtā franču dziedātāja Paloma Pradāla. Koncertā skanēs Pjēra Bertrāna oriģinālmūzika, kas rakstīta tieši Latvijas Radio bigbendam, un kuras radītās noskaņas aizvedīs klausītāju šaurajās Monmartras ieliņās un ļaus sajust bohēmas garšu.

Pjērs Bertrāns un Latvijas Radio bigbends viesosies arī Daugavpilī, Vienības nama koncertzālē 22. februārī, savukārt Siguldā, kultūras centrā "Siguldas Devons" koncerts notiks 23. februārī.