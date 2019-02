Festivālā 'Saxophonia' uzstāsies austriešu saksofonists Kristians Maurers

Festivālā "Saxophonia" 16. februārī Lielajā ģildē uzstāsies viens no vadošajiem Austrijas džeza skatuves lielmeistariem, saksofonists Kristians Maurers, kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un Rīgas Saksofonu kvartets diriģenta Gunta Kuzmas vadībā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no VSIA "Latvijas koncerti".

Koncerta programmā skanēs Džona Adamsa amerikāņu lielpilsētu dinamiskie ritmi un Edija Sotera svinga klasika, Pētera Butāna vitālā un dzīvespriecīgā mūzika, kā arī allaž neprognozējamā un atraktīvā Platona Buravicka jaundarbs.

Kristians Maurers (1967) ir viens no redzamākajiem un ietekmīgākajiem Austrijas džeza mūziķiem. Studējis saksofona spēli Vīnes Mūzikas un teātra augstskolā, kur kopš 1991. gada arī pasniedz saksofona spēli. Maurers aktīvi darbojas gan akadēmiskās mūzikas laukā, gan džezā. Viņš ir viens no Augšaustrijas Džeza orķestra dibinātājiem. Kopā ar saksofonistiem Florianu Brambeku, Klausu Dikbaueru un Volfgangu Pušingu darbojas eksperimentālā džeza un jaunās improvizācijas saksofonu kvartetā "Saxafour". Sadarbojies ar leģendāro amerikāņu soulmūzikas grupu "The Supremes" un aktrisi Laizu Minelli. Ražīga ir Kristiana Maurera darbība ierakstu jomā – vairākos desmitos skaitāmi ieraksti tapuši gan ar "Saxafour", gan paša vārdā nosaukto kvintetu.

Kristians Maurers ir sadarbojies ar Vīnes un Berlīnes simfoniķiem, Vīnes Radio Simfonisko orķestri, kā arī ar daudziem džeza pasaules "smagsvariem", tādiem kā taustiņinstrumentālists Džo Zavinuls, trompetists Kenijs Vīlers, ģitārists Karls Racers, dziedātājas Natālija Koula un Doreta Kārtere, tenorsaksofonists Hanss Kolers.

Raksturojot koncertprogrammu, diriģents Guntis Kuzma saka: "Man ir liels prieks atkal stāties pie man mīļā orķestra diriģenta pults un - kas par programmu! Enerģiska, ritmiska, impulsīva – tāda ir amerikāņu klasiķa Džona Adamsa krāsu palete; Edija Sotera "Fokuss" - skaņdarbs, kas žanriski iederās simfodžeza akadēmiski nopietnajai, bet, vienlaikus, atraktīvajai pasaulei, un ir spēka un izveicības arēna saksofona virtuoziem. Pētera Butāna "Festivāla mūzika", šķiet, komentārus neprasa – tā ir līksma, nepiespiesta, vienlaikus prasmīgi veidota skaniska ilustrācija labam noskaņojumam. Un protams Platons Buravickis – te, lai nezagtu atklājuma prieku, no komentāriem atteikšos, bet skaidrs ir viens – Platons, kā vienmēr, mūs atkal pārsteigs."

Platona Buravicka jaundarbā solists būs konkursa "Saxophonia 2017" pirmās vietas ieguvējs Aigars Raumanis.

Jau ziņots VSIA "Latvijas koncerti" rīkotais festivāls "Saxophonia" notiks no 15. līdz 24. februārim. Koncertos uzstāsies Latvijas labākie mūziķi un pasaules saksofona zvaigznes. Festivāla īpašais viesis – franču džeza leģenda, saksofonists Pjērs Bertrāns, kas muzicēs kopā ar Latvijas Radio bigbendu.