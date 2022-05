Festivāla 'Summer Sound' programmu papildina Džons Ņūmens, 'Riton' un ansis

Festivāla "Summer Sound" mākslinieku lokam pievienojas divi džentlmeņi no Anglijas - superhitu "Friday" un "Turn Me On" autors "Riton" un mūziķis, producents, dīdžejs Džons Ņūmens (John Newman), kurš pasaules slavu ieguvis ar tādiem skaņdarbiem kā "Blame", "Give Me Your Love", "Love Me Again" un "Waiting For A Lifetime", portālu "Delfi" informēja festivāla rīkotāji. Plašo programmu papildina arī pašmāju hiphopa zvaigzne ansis un kaimiņzemes Eirovīzijas sensācija - lietuviešu grupa "The Roop".

"Riton", īstajā vārdā Henrijs Smitsons, ir elektroniskās mūzikas dīdžejs un producents no Lielbritānijas. 2016. gadā "Riton" bija "BBC Radio 1" top mākslinieks, izdevuma "DJ Mag" gada albuma statusā ar "Eine Kleine Nacht Music" un turpināja gūt panākumus ar "Turn Me On", kas Spotify u.c. mūzikas straumēšanas vietnēs atskaņots vairāk nekā 300 miljonus reižu. 2021. gada februārī "Riton", sadarbojoties ar "Nightcrawlers", radīja klubu mūzikas pasaules hitu "Friday", kurā piedalās interneta zvaigznes Mufasa un Hypeman.

Džons Ņūmens, pilnajā vārdā Džons Viljams Pīters Ņūmens, ir solists, komponists, producents un nu jau arī dīdžejs no Anglijas. 2012. gada maijā, Džons pasaules slavu iekaroja, izpildot Rudimental hitu "Feel The Love", kas iekaroja mūzikas topu virsotnes ne tikai Lielbritānijā, bet visā pasaulē. "BBC Radio" atzina to par gada pasaules karstāko mūzikas ierakstu. Pēc šī skaņdarba sekoja hits pēc hita, tūre pēc tūres, noslēdzot šo skrējienu tuksnesī ar leģendārā festivāla "Coachella" galvenā mākslinieka statusu, trīs Britu mūzikas balvu nominācijām, neskaitāmām mūzikas topu virsotnēm, sadarbojoties ar tādiem mūzikas smagsvariem kā Nails Rodžers un Kalvins Heriss, starptautiski nopelnītiem zelta un platīna diskiem.

"Man svarīgi ir veidot dziesmas tā, lai tās tiešām kaut ko nozīmētu, lai tās, kā saka, spiestu uz emocijām, bet ar kārtīgu spērienu himnas virzienā. Viss, kas no manis ir dzirdams tagad, nāk tiešā ceļā no manas sirds.", komentē Ņūmens. Festivālā "Summer Sound" būs dzirdamas gan jau pirms dekādes iemīļotas, gan pavisam svaigas Džona Ņūmena kompozīcijas.

Festivālā piedalīsies jau iepriekš izziņota folk-elektro mūzikas apvienība no Ukrainas "Go_A", kā arī tāda Latvijas mākslinieku plejāde kā "Musiqq", Gacho, "Jumprava", "Dagamba", "Astro'n'out", "Singapūras Satīns", "Kreisais Krasts", "Pienvedēja Piedzīvojumi", Ralfs Eilands un citi. "Summer Sound" 2019. gadā pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu – abās dienās festivālu apmeklēja 32 tūkstoši cilvēku.

Desmitais festivāls "Summer Sound" Liepājā norisināsies jūlija izskaņā – 29. un 30. jūlijā.