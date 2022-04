Festivāla "Summer Sound" plašajam mākslinieku lokam pievienojusies elektro-folk grupa no Ukrainas "Go_A", kas ar dziesmu "SHUM" pārstāvēja savu valsti 2021. gada Eirovīzijas dziesmu konkursā.

Kā vēsta festivāla rīkotāji, "Go_A" mūzikā caur elektronikas ritmiem vijas grupas solistes Katerīnas Pavlenko, tā sauktā, "baltā balss" jeb autentiskā folkloras dziedāšanas tehnika. "Mēs vēlamies, lai festivāla "Summer Sound" apmeklētāji mūsu uzstāšanās laikā sajūt mūsu mīlestību, spēku, dedzīgumu un unikālo Ukrainas kultūru. Cilvēkiem Latvijā vēlam mieru, saticību un drošību," uzstāšanos Latvijā komentē Katerina.

Grupa "Go_A" interpretē Ukrainas folkloru, ietērpjot to elektroniskās mūzikas skaņās. Tās nosaukums radies no vārda "Go" - kustība, savukārt "A" - sengrieķu "alpha", kas simbolizē atgriešanos pie kultūras saknēm. Tās stāsts aizsākās 2012. gadā, kad skaņu producents Tarass Ševčenko iepazinās ar etno dziedātāju Katerinu Pavlenko. Pēc vairāku dziesmu ierakstīšanas viņi saprata, ka ukraiņu folklora un elektroniskā mūzika lieliski sader, savienojot to enerģiju un emocijas īstā skaņu baudījumā.

Šobrīd "Go_A" sastāvā bez Katerinas Pavlenko un Tarasa Ševčenko, ir arī Ihors Didenčuks - folklorists un unikāls multi-instrumentālists, kā arī Ivans Hruhoriaks – ģitāras virtuozs no 12 gadu vecuma.

Grupa "Go_A" plašu pasaules atpazīstamību ieguva ar hitu "SHUM", izpildot to Eirovīzijas dziesmu konkursā 2021. gadā. Neskatoties uz to, ka šī dziesma tika izpildīta ukraiņu valodā, tā iekaroja klausītāju sirdis un kļuva par pasaules mēroga hitu, iekļūstot daudzu Eiropas mūzikas topu virsotnēs. "SHUM" ir arī pirmā ukraiņu dziesma, kura iekļuvusi "Billboard TOP 200" topā.

"Summer Sound" šovasar uzstāsies arī: "Musiqq", Gacho, "Jumprava", "Dagamba", "Astro'n'out", "Singapūras satīns", "Kreisais krasts", "Pienvedēja piedzīvojumi", Ralfs Eilands un citi. Drīzumā mākslinieku saraksts tiks papildināts gan ar vairākiem ārzemju, gan pašmāju mūziķiem un grupām. Festivāla rīkotāji atgādina, ka "Summer Sound" 2019. gadā pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu – abās dienās festivālu apmeklēja 32 tūkstoši cilvēku.

Desmitais festivāls "Summer Sound" Liepājā norisināsies 29. un 30. jūlijā.