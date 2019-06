Festivālā 'Summertime' uzstāsies virtuozais mūziķis Stīvens Ridlijs

Festivālā "Summertime – aicina Inese Galante" uzstāsies ekspresīvais britu dziedātājs un pianists Stīvens Ridlijs, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Viņš ir pazīstams ne tikai ar savām izcilajām vokālajām dotībām, bet arī ar savu interesanto likteni. Šobrīd viņš ir virtuozs mūziķis, bet pagātnē – veiksmīgs banķieris, kurš mūziķa karjeras dēļ atvadījās no turīgās dzīves.

Jūrmalā mūziķis uzstāsies 8. augustā, solot emocionālu solo koncertu – monoizrādi.

Stīvens Ridlijs 21 gada vecumā vēl kā uzcītīgs Daremas universitātes absolvents strādāja Londonas Sitijā par bankas treideri. "Es nopelnīju 20 000 – 30 000 mārciņu mēnesī. Un tērēju naudu ļoti ātri un bezrūpīgi, nedomājot ne par ko," stāsta mūziķis.

Kādā brīdī Ridlijs saprata, ka tā turpināt vairs nevar. 2011. gada beigās viņš pameta darbu bankā, īsti nesaprotot, kas būs tālāk. Izejot no biroja, viņš devās uz dzīvīgo Brikleinu, iegāja mūzikas veikalā un, atceroties bērnības dienu aizraušanos, nopirka klavieres. Lielo mūzikas instrumentu izlika uz ielas un, gaidot kravas auto piegādi, Stīvens sāka spēlēt. "Tas bija sasodīti baismīgi! Es apzināti vēlējos pievērst uzmanību un ļoti baidījos, ka mani noignorēs. Bet vēl grūtāk bija pabeigt spēlēt un paskatīties, cik daudz cilvēku man ir izdevies sapulcēt. Es spēlēju 40 minūtes un, kad pacēlu acis, ieraudzīju, ka cilvēku bija tik daudz, ka pūlis bija paralizējis satiksmi uz ielas."

Šobrīd 29 gadu vecumā Ridlijam ir izdevies iekarot pasaules lielākās skatuves un nopelnīt starptautisku mūzikas kritiķu un publikas atzinību.

"Stīvena Ridlija uzstāšanās jau no pirmajām minūtēm aizrauj ar mūziķa prasmi izjust skaņdarbus un nodot savas sajūtas un emocijas publikai, kas ilgi nelaiž izpildītāju prom no skatuves. Mākslinieks atzīst, ka mūziku vairāk redz nekā to dzird, kā arī sapņo ar savu mākslu ietekmēt miljonu klausītāju dzīves," raksta koncerta rīkotāji.

Jau ziņots, ka šovasar festivāls "Summertime – aicina Inese Galante" norisināsies Jūrmalā no 5. līdz 11. augustam.

Visa festivāla programma aplūkojama festivāla mājas lapā.