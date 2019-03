Festivāla 'Windstream' turpinājumā skanēs operetes un Indijas mūzikas stāsti

Orķestra "Rīga" rīkotā pavasara festivāla "Windstream" koncertos aprīlī skanēs operešu melodijas, kā arī Indijas mūzikas stāsti, portālu "Delfi" informē orķestra pārstāvji.

4. aprīlī gaidāms koncerts "Pavasara balsis. Štrauss. Ofenbahs. Fon Supē", bet 11. aprīlī – muzikāls ceļojums austrumu noskaņās "Marko Polo. Indijas stāsti".

Koncerts "Pavasara balsis" svinēs dabas atmodu, kā arī komponistu Johana Štrausa, Franča fon Supē un Žaka Ofenbaha jubilejas. Koncertā skanēs reti atskaņoti Franča fon Supē operešu fragmenti, kā piemēram, Lielhercogienes ārija no operetes "Gerolšteinas lielhercogiene", ko interpretēs Laura Grecka, un Reportiera dziesma no operetes "Fatinica", kas klausītājus priecēs Mihaila Čuļpajeva sniegumā. Programmā iekļauti vairāki populāri fragmenti no Ofenbaha operas "Hofmaņa stāsti" – Dapertuto ārija Riharda Mačanovska sniegumā, slavenā Olimpijas ārija, kā arī duets "Barkarola". Johana Štrausa, juniora, valsi "Pavasara balsis" koncertā dziedās Inga Šļubovska-Kancēviča. Programmā arī ārijas un vokālie ansambļi no operetes "Sikspārnis". Līdzās operas solistiem un Orķestrim "Rīga" uz skatuves stāsies diriģents Kaspars Ādamsons, koncertu vadīs mūzikas žurnāliste Liene Jakovļeva.

Savukārt Koncertā "Marko Polo. Indijas stāsti" 11. aprīlī VEF Kultūras pilī skanēs spāņu komponista Luisa Serano Alarkona trešais skaņdarbs no venēciešu ceļotāja Marko Polo jūras braucieniem veltītās triloģijas.

Koncertā izvēlēta "Marko Polo. Indijas grāmata", kas ir muzikālā ceļojuma fināls un tā garīgākais piedzīvojuma posms. Četrdaļīgā skaņdarbā klausītāji tiek iepazīstināti ar 13. gadsimta mongoļu princesi Kokočinu, ar indiešu "Svēto mantojumu", ar īstu Indijas rāgu skanējumu, un skaņdarba pēdējā daļā tiek stāstīts par Marko Polo atgriešanos Venēcijā 1295. gadā. Šī skaņdarba atskaņojumā piedalīsies indiešu mūzikas interpreti Anatolijs Popovs (sītara) un Balrahs Sings (tabla). Skanēs arī citi austrumu mūzikas instrumenti, īstenojot autentisku un dziļi intīmu koncerta noskaņu.

Koncerta diriģents Valdis Butāns programmā iecerējis arī amerikāņu komponista Dana Vilsona opusa "Avatars" – koncerts fagotam solo un pūtēju kamersastāvam – atskaņojumu. Tā nosaukums radies, iedvesmu smeļoties hinduisma reliģijā, kur avatāra termins apzīmē Višnu manifestācijas. Fagota solo partiju interpretēs Orķestra "Rīga" fagotu grupas koncertmeistars Raimonds Gulbis. Muzikālo ceļojumu bagātinās muzikologa Borisa Avrameca lasītā eseja par Indijas mūziku Marko Polo ceļojumu laikā.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.