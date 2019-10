Festivālā 'Zemlika' uzstāsies 17 dažādi mūziķi un kolektīvi

Durbē, 18. un 19. oktobrī, norisināsies devītais mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls "Zemlika", kurā šogad būs klausāmi 17 dažādu mūziķu un kolektīvu koncerti – no ģitārmūzikas līdz mūsdienu akadēmiskajai mūzikai, no tautas jeb "folk" mūzikas līdz elektroniskajai deju mūzikai, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Festivāla pirmajā dienā, 18. oktobrī, Durbes luterāņu baznīcā koncertus sniegs norvēģu perkusionists, vairāku kolektīvu, tostarp Nila Petera Molvēra (Nils Petter Molvær) ansambļu dalībnieks Erlands Dālens (Erland Dahlen), kā arī amerikāņu dziedātājs, bards un multi-instrumentālists Deivids Olreds (David Allred), kurš jūnija sākumā klajā laidis klausītāju augsti vērtēto albumu "The Cell".

Uz skatuves bijušajā Ata Kronvalda skolas ēkā līdzās baznīcai šajā vakarā izskanēs lietuviešu tautas mūzikas iedvesmotā Vīteņa Eitminaviča (Vytenis Eitminavičius) jeb "Skeldos" koncerts, kuram sekos trijotnes "Tintura" no Igaunijas uznāciens, klausītājus iepazīstinot ar ziemeļu kaimiņu tautas mūziku, iekrāsotu ar uz elektroniskām skaņierīcēm radītu ritmiku.

Durbes kultūras namā, kur ierasti atrodas lielākā no trim festivāla skatuvēm, piektdienas vakarā izskanēs britu psihedēliskās mūzikas kolektīva "Bong" līdera Deivda Terija (David Terry) solo koncerts. Starp vakara viesiem arī pazīstamā neatkarīgās rokmūzikas kolektīva "Deerhoof" dabinātājs un kādreizējais dalībnieks Robs Fisks (Rob Fisk) jeb "Common Eider, King Eider", pūšaminstrumentālists un viens no pazīstamākajiem mūziķiem uz poļu avangarda mūzikas skatuves Vāclavs Zimpels (Waclaw Zimpel) un duets "Dictaphone" no Berlīnes, kura atmosfēriskajā mūzikā dzirdamas atsauces un cieņpilns reveranss norisēm Briseles mūzikas dzīvē pagājušā gadsimta 80. gados.

Sestdien, koncertiem turpinoties jau minētajās norises vietās, baznīcā gaidāms kanādiešu pianista un improvizētāja Džona Kamīla Farā (John Kameel Farah) klaviermūzikas koncerts, kā arī vokālās mūzikas ansambļa "Shards" no Londonas performance – mūziķu, kuri, tāpat kā Deivids Olreds, nesen izdevuši jaunu ierakstu pazīstamā leibla "Erased Tapes" paspārnē.

Foto: Publicitātes foto

Uz "vecās skolas" skatuves 19. oktobrī koncertēs Helēna Kozlova, kura pazīstama kā apvienību "Skumju akmeņi", "Levīti" un citu dalībniece, čelliste Sarma Gabrēna jeb vienkārši "Sarma" un baltkrievu akordeona virtuozs Jegors Zabelovs (Yegor Zabelov). Festivāla izskaņā ar koncertiem Durbes kultūras namā viesosies latviešu eksperimentālās popmūzikas projekts "Pragaii", eklektiskās un hipnotizējošās disko mūzikas duets "Hyperculte" no Šveices, krievu mūziķe un māksliniece Jekaterina Šilonosova (Ekaterina Shilonosova), kura pazīstama ar skatuves vārdu "Kate NV", un elektroniskās deju mūzikas mākslinieks "Otim Alpha" no tālās Ugandas.

Foto: Publicitātes foto

Arī šogad festivālā būs pārstāvētas vairākas no mākslām – mūzika, teātris, vizuālā māksla un kino. Notiks arī par tradīciju kļuvušais zemnieku, amatnieku un godprātīgu un videi draudzīgu pārstrādātāju ražojumu tirgus.

Festivāla "Zemlika" norises vietas Durbē būs vairākas un jau ierastās – Durbes kultūras nams, A. Kronvalda vēsturiskā skolas ēka, A. Kronvalda Durbes vidusskola, Durbes muzejs, Durbes luterāņu baznīca, kā arī bijušo veikala un noliktavu telpas, festivāla bārs "Akacis" un citas.

Biļetes uz festivālu "Zemlika" 18. un 19. oktobrī Durbē nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā – Bezrindas.lv.