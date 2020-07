Festivālā 'Zobens un lemess' arī šogad uzstāsies 'Skyforger'

tniskās mūzikas un seno amatu festivālā "Zobens un lemess" Bauskas pilskalna estrādē, kas norisināsies 7.augustā un 8.augustā, uzstāsies folkmetāla grupa "Skyforger", informēja rīkotāju pārstāvis Valdis Bērzvads.

Ceļošanas ierobežojumu dēļ festivālā piedalīties nevarēs iepriekš izziņotās grupas no Ukrainas "Nokturnal Mortum" un "Khors", kā arī baltkrievu "Downcross". Tomēr radušos robu festivāla programmā aizpildīs grupa no Austrijas "Harakiri for the Sky", kā arī kuplāks mākslinieku skaits no Baltijas valstīm.

Pasākumā uzstāsies latviešu folkmetāla grupa "Skyforger", festivāla viesi no Polijas "Batushka", Austrijas grupa "Harakiri for the Sky". Tāpat uz "Zobens un lemess" skatuves uzstāsies somu māksliniece Vermilia ar pavadošo sastāvu, Igauniju pārstāvēs "Thou Shell of Death" un "Bestia", Lietuvu - projekts "Veliu Namai", folkroka kopa "Lietis" un folkmetāla grupa "Ūkanose", savukārt Latvijas mūzikas dažādību apliecinās "Urskumug", "Inokentijs Mārpls", "Delve", "Everlust", "Ryvendir", "Iron Wings" un citi.

Nakšņošana paredzēta telšu pilsētiņā, kas būs izvietota festivāla teritorijā. Pasākumā būs pieejami visi nepieciešamie pamatpakalpojumi, tostarp labierīcības, ēdināšana, dzērieni, medpunkts, kā arī veldzēties gribētājus gaidīs Mūsas un Mēmeles pludmales.

Iepriekšējos gados iedibināto praksi dzērienus pildīt vairākkārt lietojamās glāzēs šogad Covid-19 infekcijas risku dēļ īstenot nebūs iespējams - dzērieni tiks pildīti tikai vienreizējās lietošanas glāzēs, bet vairākkārt lietojamās glāzes būs iespējams iegādāties tikai kā suvenīrus.

Jau ziņots, ka festivāls "Zobens un lemess" no jūnija ir pārcelts uz augusta sākumu. Pašlaik plānots, ka festivāls Bauskas pilskalna estrādē norisināsies 7.augustā un 8.augustā. Lielākā daļa iepriekš izziņoto grupu jau ir apstiprinājušas dalību festivāla jaunajos datumos, taču dažas ārzemju grupas uz pasākumu ierasties nevarēs.

Festivāla rīkotājs pastāstīja, ka sākumā pārdošanā nodotas 1000 biļetes uz pasākumu. Lai arī valdība noteikusi, ka augustā ārtelpās var pulcēties līdz 3000 cilvēkiem, pēc Bērzvada teiktā, mazāks pārdoto biļešu skaits ļaus vieglāk pārorientēties un pasākumam notikt arī gadījumā, ja ierobežojušie pasākumi kļūs stingrāki. Iespējams, īsi pirms pasākuma dienas tiks paziņots par papildu biļešu pārdošanu.

"Cilvēki nogaida. Ir cilvēki, kas baidās. Gan no vīrusa, gan no tā, ka pasākumu var pārcelt, bet viņi nav gatavi ieguldīt naudu nākamā gada pasākumā," atzina pasākuma rīkotājs.

Lai arī festivāla teritorijā esot iespējams ievērot visus pulcēšanās ierobežojumus un noteikumus, Bērzvads atzina, ka pārliecināt iereibušus apmeklētājus par to, ka pusnaktī pasākums beidzas un jādodas pie miera, varētu būt diezgan grūti. Kārtību pasākumā, arī telšu pilsētiņā, nodrošinās apsardzes uzņēmums.

"Īstenībā viss ir apmeklētāju rokās. Ja noteikumi netiks ievēroti, atnāks attiecīgās struktūras un pasākumu slēgs," atzina Bērzvads.

Bauskas novada domes sēdes protokols liecina, ka pašvaldība grozījusi iepriekš pieņemto lēmumu par 10 000 eiro līdzfinansējuma piešķiršanu festivāla rīkotājiem, precizējot pasākuma norises datumu. Vienlaikus dome noteikusi, ka pasākumā rīkotājiem - biedrībai "Alternatīvās kultūras centrs Krauklis" - jānodrošina Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" noteiktās prasības.