Festivāls 'Arēna' piedāvā laikmetīgā džeza 'VEIN Trio' koncertu

Rīgā, Reformātu baznīcā, 12. februārī uzstāsies laikmetīgā džeza ansamblis "VEIN Trio" no Šveices. Iepriekš bija paredzēts, ka trio koncerts notiks pagājušajā rudenī, jaunās mūzikas festivāla "Arēna" programmā, taču pandēmijas ierobežojumu dēļ tas tika atcelts.

"VEIN Trio" iepriekš jau sadarbojies ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un uzstājies "VEF Jazz Club".

Kā raksta festivāla organizatori, šī kritiķu slavinātā un klausītāju iemīļotā kolektīva īpašajā skanējumā džeza improvizācija saplūst ar Rietumu kamermuzicēšanas tradīcijām, būtiska te ir arī mūziķu pieredze akadēmiskās mūzikas lauciņā, kā arī patiesa interese par laikmetīgo mūziku pārstāvošo komponistu oriģinālo pasaules redzējumu.

Šīs kvalitātes atspoguļojas arī 2006. gadā dibinātā ansambļa jaunākajā koncertprogrammā, kurā "VEIN Trio" aizraujoši pievērsies savu muzikālo sakņu radošai izpētei, norāda festivāla "Arēna" rīkotāji.

"VEIN Trio" pianists Mihaels Arbencs vienlīdz ērti jūtas muzicējot kopā gan ar džeza mūziķiem, gan sastrādājotie ar tādiem laikmetīgās mūzikas grandiem kā Pjērs Bulēzs un Pauls Zahers. Bāzelē studējušais kontrabasists Tomass Lēnss uz skatuves kāpj gan kā solists, gan simfonisko orķestru un dažādu džeza apvienību mūziķis. Savukārt savulaik Eiropas Kultūras balvu par ieguldījumu džeza un klasiskās mūzikas attīstībā saņēmušais Florians Arbencs tiek dēvēts par vienu no spožākajiem mūslaiku sitaminstrumentālistiem. Un katrs no viņiem ir arī lielisks improvizētājs un komponists, ko apliecinās arī koncertprogramma "Our Roots" un tajā iekļautie skaņdarbi.

Koncerta apmeklētāji tiek aicināti prioritāri izmantot attālināto biļešu iegādes iespējas. Biļetes var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.