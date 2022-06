Festivāls 'Baltica' pulcēs vairāk nekā 200 folkloras kolektīvus no Latvijas un ārzemēm

No 6. līdz 10. jūlijam norisināsies Starptautiskais folkloras festivāls "Baltica". Festivāls piedāvās daudzveidīgu pasākumu programmu Rīgā, Talsos, Siguldā, Turaidā, Inčukalnā, Krimuldā, Mālpilī, Jūdažos, Inciemā, Lēdurgā, Kuldīgā, Alsungā, Skrundā, Ventspilī, Popē un Dundagā, kopā pulcējot 225 dažādus folkloras kolektīvus.

Kā "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji, visplašāk festivālā "Baltica" būs pārstāvēta Latgale, dažādos festivāla notikumos piedaloties 76 kolektīviem, savukārt Rīgu un Rīgas reģionu pārstāvēs 35 kolektīvi, bet Kurzemi – 41 kolektīvs. Festivālā piedalīsies arī 38 Vidzemes, 29 Zemgales un 3 Sēlijas kolektīvi. Festivāla dalībnieki ir kolektīvi, kas festivāla "Baltica" repertuāra pārbaudes skatē par savu sniegumu saņēmuši pirmo vai otro kategoriju.

Festivāla dalībnieku vidū būs arī divi latviešu diasporas kolektīvi – Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopa "Dūdalnieki" un Latvijas Nacionālās kultūras biedrības Igaunijā folkloras kopa "Rēvele", kā arī četri viesu kolektīvi: muzikantu grupa no Mostes Igaunijā (Mooste Rahvamuusikakooli Piiliklubi), dziedātājas no Serves Sāremā (Sõrve ansambel Ammuker), folkloras ansamblis "Labingis" no Viļņas, kā arī Viļņas Universitātes folkloras ansamblis "Ratilio". Festivāla viesus būs iespēja dzirdēt 6. jūlija koncertā "Kaimiņu būšana" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un 8. jūlijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā tradicionālās daudzbalsības koncertā "Saskanēja man dziedot", kā arī citās festivāla norises vietās Vidzemē un Kurzemē.

Tradicionāli starp festivāla viesiem būs arī stāstniecības nozares pārstāvji. Apmeklētājiem būs iespēja gremdēties lietuviešu stāstnieces Mildas Varnauskaites (Viļņa) un oksitāņu stāstnieces Monikas Burgas (Monique Burg) iztēlē un mantotajās atmiņās.

Detalizētu informāciju par programmu un plānotajām norisēm var iegūt festivāla mājaslapā.

Ieeja Starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica" pasākumos bez maksas. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un Turaidas muzejrezervātā ieeja atbilstoši muzeja cenrādim.

Jau ziņots, ka 2022. gadā Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" tēma ir "Spēle" un moto "Nāc ar mani spēlēties". "Baltica" kopš 1987. gada notiek kādā no Baltijas valstīm, sadarbojoties valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām.