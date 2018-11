Festivāls 'Bildes' aicina uz 'Blūza koncertu'

Mūzikas namā "Daile" pirmdien, 19. novembrī, pulksten 19, festivāla "Bildes" programmā notiks "Blūza koncerts", kurā ar daudzveidīgu repertuāru uzstāsies gan leģendāri Latvijas blūzmeņi, gan jaunie daudzsološie talanti. Koncertu vadīs rokmūziķis Jānis Bukums.

Kā informē festivāla rīkotāju pārstāvji, "Blūza koncertu" tradīciju "Bildes" kopj jau kopš 90. gadiem. Šis koncerts ir viena no tām retajām reizēm, kur Latvijas blūzmeņus vienkopus var redzēt uz vienas skatuves. Šoreiz koncertā uzstāsies tādi mūziķi un grupas kā Ainars Pūpols un "[Pī] Blues", "The Blues Gang", "Vocada", Ieva Kākule, "Lavrix Blues Band", Jānis Vanadziņš, Ieva Sutugova, "Rahu the Fool", "The Twins Peek", Kristaps un Valdis Vanadziņi, "Exiled in Brussels", "Bague Duo".

Trešo reizi festivālā uzstāsies grupa "Rahu the Fool", kuri savu mūziku ieturējuši pagājušā gadsimta 30. – 40. gadu stilistiskajās tradīcijās un dažkārt kā mūzikas instrumentus izmanto dažādas sadzīviskās lietas.

"Manuprāt, šis festivāls ir ļoti laba platforma jaunajiem mūziķiem, bet "Bilžu" "Blūza koncerts" izceļas ne vien ar programmu, bet arī ar uzticamiem klausītājiem, kuri ik reizi no māksliniekus uzņem ar atplestām rokām un ir atvērti blūza daudzveidībai – arī tādai grupai kā mēs, "Rahu the Fool". Ikreiz īpaši "Bildēm" gatavojam vienu īpašu dziesmu, šoreiz atskaņosim savu versiju par kādu regtaimu," atklāj ģitārists un viens no solistiem – Pēteris Narubins. Klausītāji var gaidīt arī kādu dziesmu no "Rahu the Fool" albuma, kas tiks prezentēts jau novembra beigās.

Viens no "Blūza koncerta" īpaši gaidītākajiem priekšnesumiem būs leģendārā blūza ģitārista Valda Vanadziņa uzstāšanās kopā dēlu – pianistu Kristapu Vanadziņu, kurš koncertā spēlēs džeza ērģeles, un bundzinieku Rūdolfu Dankfeldu.

Kristaps Vanadziņš stāsta: "Nemaz nebiju pamanījis, kā pagājuši jau 14 gadi, kopš festivālā "Bildes 2004" uzstājāmies kopā ar grupu "Greenhouse Effect" un tēvu. Šajā grupā dalībnieki bija šobrīd popmūzikā un džezā zināmi mūziķi – Maija Sējāne dziedāja, Reinis Ozoliņš spēlēja basu, Jānis Jaunalksnis spēlēja bungas, vēlāk pievienojās arī ģitārists Jānis Kalniņš. Tiesa gan, tas nebija mans pirmais koncerts – 2003. gadā uzstājos "Bilžu" mūziķu bērnu koncerta. Kopš tā laika mēs ar tēvu tādā nopietnā projektā kopā nemaz neesam spēlējuši, un, galu galā, uzaicinājums uzstāties "Bildēs" bija labs iemesls, lai atkal kopā uzspēlētu! Ņemot vērā to, ka šobrīd bez klavierēm esmu pievērsies arī ērģeļu spēlei – gan akadēmiskai, gan arī džeza ērģeļu spēlei, man radās ideja uztaisīt tā saucamo "ērģeļu trio" – tas nozīmē to, ka trio spēlē bez basģitārista, bet basa funkciju aizpilda ērģeles. Man šķiet, ka mūsu platuma grādiem šis būs ļoti interesants trio."

Festivāla programmā 24. novembrī Spīķeru koncertzālē notiks "Bildēs sevi jau pieteikušo grupu un radošo personību kopprojektu koncerts", 30. novembrī Rīgas Kongresu namā notiks "Jauno grupu un Bilžu veterānu kopprojektu koncerts", bet 1. decembrī gaidāms "Koncerts bērniem" un "Bilžu veterānu koncerts".