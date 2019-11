Festivāls 'Bildes' aicina uz dažādu paaudžu mūziķu kopprojektu koncertu

Pirmdien, 4. novembrī, pulksten 19.00, VEF Kultūras pilī Mūzikas un mākslas festivāls "Bildes" ielūdz uz koncertu "Jaunās un Bildēs sevi jau pieteikušās grupas kopprojektos ar "Bilžu" veterāniem un radošajām personībām". Koncertu vadīs Andris Freidenfelds.

Mūzikas un mākslas festivāls "Bildes" izsenis ir vienojis dažāda vecuma radošās personības – vizuālās mākslas pārstāvji ir ņēmuši rokās mūzikas instrumentus, savukārt mūziķi – otas. Viņu pulkam pievienojas arī citu radošo profesiju pārstāvji un entuziasti. Un arī 4. novembra koncerts būs vienreizējā iespēja atklāt jaunus talantus - jaunās grupas un mūziķus, ar kuru vārdu plašāka auditorija iepazīsies pirmo reizi, un novērtēt labi zināmu mūziķu un citu radošu personību veikumu kopā ar jaunajiem.

Jaunās grupas kopprojektos ar "Bilžu" veterāniem, kā ierasts, koncertā izpilda divas dziesmas – vienu no sava, otru no pieredzējušo mūziķu repertuāra.

"Man pašam ik pa laikam patīk pastrādāt kopā ar jaunajām grupām. Tas neļauj iegrimt rutīnā un jaunās grupas dod savādāku skatījumu uz tavām dziesmām un mūziku kopumā," pārdomās dalās Normunds Jakušonoks, kurš koncertam priekšnesumu gatavo kopā ar jauno grupu "Effekts". No viņa un "Labvēlīgā tipa" repertuāra mūziķi ir iestudējuši slaveno "Koka klucis Konstantīns". Jakušonoks pauž prieku par to, ka priekšnesumā varēs izmantot elektronisko instrumentu "Termen Vox", kuru bieži ikdienā nesanāk spēlēt.

Arī Juris Kaukulis labprāt sadarbojas ar jaunajām grupām, palīdzot jaunajiem mūziķiem pēc iespējas labāk sevi parādīt. "Šī mūsu sadarbība savā ziņā ir jaunās grupas "zvaigžņu stunda" un tas ir jāciena, kā arī jāpalīdz, cik vien var!" uzskata Kaukulis. Šogad viņš uz skatuves kāps kopā ar grupu "Touns", no grupas "Dzelzs vilks" dziesmām izpildot "Ļauj man tevi".

"Manuprāt, 15 – 16 gadus veci jaunieši zina vairāk, nekā es zināju šajā vecumā, jo informācijas pieejamība mūsdienās ir daudz lielāka, un tas attiecas arī uz mūzikas apgūšanu, " saka Ernests Lībietis, jautāts par to, kā viņš izjūt dažādu paaudžu atšķirības – priekšrocības. Ernests atceras, ka pats pirmo reizi festivālu "Bildes" atmeklējis desmit gadu vecumā, kad Anglikāņu baznīcā performancē piedalījusies viņa mamma, savukārt kā mūziķis, grupas "Mary Jane" dalībnieks, kopā ar Aigaru Grāveru no "Jumpravas" festivālā debitējuši 2001. gadā. Savukārt šogad koncertā viņš uzstāsies kopā ar grupu "Five Inch Mayo", kas ir arī Ernesta Lībieša Rokmūzikas skolas audzēkņi.

"Manuprāt, šīs iespēja sastrādāties ar pieredzējušiem mūziķiem vai radošām personībām var mainīt jauno mūziķu dzīves. Mūzikai piemīt liela jauda un arī festivālam "Bildes"," pauž Ēriks Saksons, "Chaula TV" vadītājs, piebilstot, ja viņam 16 - 18 gadu vecumā būtu bijusi šāda iespēja, varbūt, šīs pieredzes iedvesmots, viņš izvēlētos citu profesiju. Ar grupu "The Big Deal" viņš iepazinās pirms gada, kad Svens Linga viesojās radio SWH raidījumā "Roka nemieri" un pēc tam piedāvāja Saksonam veidot kopprojektu "Bilžu" koncertam. Kopā viņi izpildīs gan "The Big Deal" dziesmu, gan grupas "Linga" dziesmu "Karogs".

Svens Linga festivālā "Bildes" debitēja pagājušajā gadā uz lielās Kongresu nama skatuves. Viņš atklāj: "Festivāls "Bildes" manā uztverē ir viens no jaukākajiem ikgadējiem notikumiem. Man patīk šī koncertu tradīcija un tikšanās aizskatuvē ar domubiedriem un citiem Latvijā zināmiem mūziķiem, ar kuriem var apmainīties viedokļiem. Tie ir brīži, kas iekrīt dvēselē."

Vēl koncertā uzstāsies "Bildēs" sevi jau pieteikušās grupas "Kumosiņš" un diriģents Elmārs Rudzītis, "Bekars" un LNT un radio "Star FM" raidījumu vadītājs Māris Grigalis, "Matek" un LNT raidījuma "Degpunktā" vadītājs Kristaps Rūķītis, kā arī jaunā grupa - "Idioti. Trupa." un Roberts Gobziņš, "Carnelian" un Guntis Veits ("Credo"), "Blue Jean Serenade" un Māris Šverns ("Baložu pilni pagalmi"), Rīgas 45. vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis un Antra Stafecka un Jānis Čubars, Valmieras Valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālais ansamblis "Guiness" un Jānis Krūmiņš ("Apvedceļš"), "Still" un Juris Riekstiņš ("K. Remonts"), "Tikai runājiet" un Kārlis Būmeisters, Mārtiņš Petrovs un Valdis Skujiņš (ex "Credo"). Īpašie viesi – Dārta Stepanova un Andra Gaujas filmas "Nekas mūs neapturēs" mūziķi.

Vēl šogad festivāla "Bildes 2019" ietvaros notiks divi koncerti: 16. novembrī pulksten 12.00 koncerts bērniem, bet tās pašas dienas vakarā pulksten 19.00 klausītāji aicināti uz "Bilžu" veterānu koncertu. Paralēli koncertiem līdz 14. novembrim t/c "Spice Home" apskatāma arī "Bilžu" mūziķu un mākslinieku darbu izstāde "Pastkastītes".