Festivāls 'Bildes' iepazīstinās ar jaunajiem muzikālajiem talantiem

Piektdien, 30. novembrī, pulksten 19, Rīgas Kongresu namā notiks Mūzikas un mākslas festivāla "Bildes" jauno grupu un veterānu kopprojektu koncerts, kura vadītājs būs Andris Freidenfelds, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Ierasti "Bilžu" jauno grupu un veterānu koncertā jaunā grupa kopā ar "Bilžu" veterānu izpilda divas dziesmas – vienu no sava, otru no pieredzējušā mūziķa repertuāra. Šogad koncertā jauno grupu statusā būs gan pieredzējuši mūziķi, kuri plašākai publikai atrādīs savus jaunos projektus, gan pavisam gados jauni mūziķi, kas gūs savu pirmo pieredzi uz lielās skatuves.

"Manuprāt, šie jauno grupu un veterānu kopprojekti ir abpusēji interesanti. Koncertā labi var redzēt, ka aug jaunie mūziķi – ne vienmēr ir laiks un iespēja sekot līdzi un dzirdēt visas aktualitātes. Vienmēr ir interesanti dzirdēt, kādu aranžējumu jaunā grupa būs izveidojusi manam skaņdarbam, pie kura pats esmu pieradis. Un arī man pašam ir šķiet aizraujoši uzspēlēt citu sarakstītu mūziku, " pauž ģitārists Armands Alksnis, kuru varēs dzirdēt kopā ar grupu "Riverfall".

Koncertā "Bilžu" veterāna lomā būs arī dziedātājs Jānis Stībelis, kurš kā savu spilgtāko "Bilžu" atmiņu atceras grupas "Shake and Bake" atkal apvienošanās koncertu. "Tā bija ļoti forša satikšanās ar bijušajiem grupas dalībniekiem – Raimondu Tigulu, Andreju Jersikovu, " saka Stībelis, kurš šoreiz "Bildēs" uzstāsies kopā ar jauno grupu "Beat Friend".

Grupā "Beat Friend" apvienojušies dziedātāja Iluta Alsberga, kura ir Jāņa Stībeļa pavadošās grupas dalībniece, un viņas brālis Zigmārs Valters. Grupā Iluta dzied, pilda dīdžeja uzdevumus un ir arī mūzikas un teksta autore, bet Zigmārs ir bundzinieks, kā arī veic mūzikas pēcapstrādi. Iluta Alsberga stāsta: "Šajā vasarā – jūnijā, kad brālis atgriezās no Anglijas. Viņš apmēram piecus gadus bija prom no dzimtenes, un tas bija pietiekami ilgs laiks, lai pārdomātu lietas un saprastu, ka mūzikā gribam darboties kopā. Mūsu muzikālā saprašanās ir cieša un gaume arī ir vienāda un tad vēl dvēseliskā stīga, kas mūs vieno, jo mēs esam ģimene – tas viss mums lika apvienoties. Mūsu sadarbība ir organiska – mēs saprotamies bez vārdiem. Es varu izpaust savas muzikālās idejas un Zigmārs tās momentā iemūžina."

"Beat Friend" īpaši festivālam "Bildes" sagatavojuši sava pirmā singla "All New" latvisko versiju – "No jauna" un radījuši savu versiju Jāņa Stībeļa dziesmai "Aizlidot", kuru plāno iekļaut savā repertuārā un ierakstīt. Iluta atklāj: "Šobrīd mēs strādājam pie albuma ierakstīšanas. Publiskota ir viena dziesma, bet mums jau ir gatavas četras dziesmas. Drīzumā izlaidīsim Ziemassvētku singlu, kas būs veltījums manai meitiņai, kurai drīz paliks divi gadi."

Pirms diviem gadiem "Bildēs" kopā ar grupas "Pērkons" bundzinieku debitēja grupa "Bekars", kuri šogad būs koncerta īpašo viesu statusā. "Tas bija mūsu pirmais lielais koncerts uz tik lielas skatuves. Pēc tam sapratām, ka šis bija ļoti labs atspēriens, jo uzreiz pēc tam ar "Pērkona" bundzinieku Ikaru Runģi, ar kuru arī uzstājāmies festivālā, ierakstījām mūsu pirmo dziesmu "Jāpaliek gaišāk", kas vēlāk veiksmīgi skanēja arī radio viļņos. Pagājušajā gadā sadarbojoties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas runasvīru un mūziķi Augustu Zilbertu, piedzīvojot neaizmirstamu un spēcīgu koncertu Spīķeru koncertzālē," atceras Matīss Kataņenko, grupas taustiņinstrumentālists.

Matīss turpina: "Festivālā ir arī daudz citi jauni un arī pieredzējuši mūziķi. Mums patīk šī brīvā gaisotne, kurā patiešām ir iespēja veidot kontaktus ar Latvijas mūzikas un mākslas lielākajiem māksliniekiem." Šajā koncertā grupa "Bekars" uzstāsies kopā ar talantīgu dziedātāju Annemariju Moiseju un sola pārsteigt klausītājus ar pirmatskaņojumu.

"Bilžu" jauno grupu un veterānu kopprojektu koncertā grupas mēdz būt arī faktiskajos gados patiešām jaunas. Piemēram, "KLICK" mūziķi vēl mācās vidusskolā. Dažādos pasākumos un koncertos viņu repertuāru vēl veido kaverversijas, šogad mūziķi ierakstījuši pirmo oriģināldziesmu "Esmu dzīvs", kuru var noklausīties mūzikas platformās internetā. "Bildēs" grupa uzstāsies kopā ar Eināru Vītolu, kuru atceramies kā grupas "Tip Top" dalībnieku, izpildot dziesmu "Divpadsmit stāvu rokenrols".

"Bilžu" jauno grupu un veterānu kopprojektu koncertā uzstāsies: "Bezvējš" un Fēlikss Ķiģelis, "Cellar Cat" un Arnis Slobožaņins, "NeimoM" un Juris Kulakovs, "KLICKS" un Einārs Vītols, "Jānis Irbe Band" un Juris Lasinskis, "Skinny Cheese" un Mārtiņš Bērtulis, "The Big Deal" & Gvido Linga, "The Grooving Miles" un Lauris Valters, "45.VSK" un Ieva Sutugova, "Ignis" & Aleksandrs Kazakovs, "Saulei i tuvāk" un Maija Sējāne-Īle un Nils Īle, "Riverfall" un Armands Alksnis, "Beat Friend" un Jānis Stībelis. Savukārt koncerta viesi – "Kumosiņš", "Moderans", "Jauda", "Bekars" un Annemarija Moiseja.

Biļetes nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.