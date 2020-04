Festivāls 'Laba daba 2020' papildina mūzikas programmu

Mūzikas un mākslas festivāls "Laba daba" informē, ka šobrīd festivālu nav plānots atcelt vai pārcelt un papildina mūzikas programmu. Vienlaikus festivāla organizatori strādā pie festivāla programmas dažādiem variantiem, paredzot programmu ar pašmāju grupām – gadījumā, ja ceļošanas ierobežojumi būs spēkā arī augustā.

Kā portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāve Kristīne Pinkule, leģendārajam vācu elektroniskās mūzikas pionierim, Westbam, un viņa ilggadējam draugam un sadarbības partnerim Eastbam jeb Robertam Gobziņam – festivāla programmā pievienojas "Oranžās brīvdienas", "Jumprava", "Inokentijs Mārpls", "Jauno Jāņu orķestris", "Pacific K" un "Satellites LV". Minētās grupas ir tikai neliela daļa no kopējās festivāla mūzikas programmas, ko plānots izziņot pakāpeniski.

Kā vēsta Pinkule, ņemot vērā ārkārtējo situāciju Latvijā un pasaulē, "Laba daba" vienlaikus strādā pie vairākiem programmu variantiem, lai jebkurā no situācijām festivāls saglabātu patīkamo atmosfēru un plašo programmas piedāvājumu. Līdzīgi kā citus gadus, šogad būs padomāts par dažādu vecumu apmeklētāju interešu loku. Ābeļdārza telšu pilsētiņā būs iekārtota atsevišķa ģimeņu zona, kā arī festivālā darbosies kā bērnudārzs, "Babyroom" mazuļu terase un tiks piedāvāta festivāla programma ar filmām, izrādēm un koncertiem arī mazākajiem festivāla apmeklētājiem.

Paralēli darbosies arī kino māja, kuras programmas ietvaros, par godu Westbam un Eastbam koncertprogrammai tiks izrādīta, plašu rezonansi guvusī, dokumentālā filma ''Deju laikmets''. Festivāla biļešu maksā iekļautas lielākā daļa radošo un izzinošo darbnīcu un sporta turnīri. Pret ziedojumiem būs pieejama pirts, dzīvo sapņu dārzs ar dažādiem mājdzīvniekiem, zirgu izjādes, tetovējumu darbnīcas un dažādas brīvdabas spa procedūras kā arī citas norises. Pērn "Laba daba" ieviesa īpašu teātra un performanču skatuvi, Ratnieku šķūnī. Ņemot vērā aizvadītā gada apmeklētāju atsauksmes, arī šogad šķūnī jeb uz "Suņa skatuves" neskanēs mūzika grupu izpildījumā, bet skatuves programmu aizpildīs diskusijas, performances, dažādi teatrāli un deju uzvedumi.

"Laba daba" organizatori uzsver: ''Salīdzinot ar citiem, lielākiem festivāliem, mēs šobrīd esam nedaudz labākā situācijā, jo "Labā dabā" uzsvars nav bijis tikai uz mūziku. Apmeklētājs novērtē kopējo, no citiem masu notikumiem atšķirīgo, festivāla atmosfēru. Līdz ar to, festivāla kvalitāte necietīs neatkarīgi no tā, kā attīsties starptautiskā situācija ar ceļošanas ierobežojumiem. Šobrīd, kad strādājam ārkārtas apstākļos, ievērojamu atspaidu var sniegt tieši iepriekš pārdošanā pirktās biļetes. Tādēļ mēs vēlamies apmeklētājus mudināt festivāla biļetes iegādāties savlaicīgi. Tas mums palīdzēs precīzāk plānot un novirzīt nadas plūsmu tā, lai ieguvējs ir festivāla apmeklētājs. Turklāt, gatavojoties sliktākajam no scenārjiem, iegādātās biļetes būs derīgas arī tad, ja festivāls būs jāpārceļ. Savukārt, ja pārceltajos datumos festivālu nebūs iespējams apmeklēt, naudu biļetes vērtībā, pircējam atgriezīsim. Saprotam, ka šobrīd apdomīgi tēriņi ir svarīgi, tādēļ aprīlī biļešu cenas nemainīsies. Par esošo cenu biļetes būs iegādājamas līdz pat 15. maijam. Tādēļ aicinām izmantot šo iespēju, kas īpaši izdevīga būs tiem, kuri festivālu plāno apmeklēt kuplākā skaitā.''

Mūzikas un mākslas festivāls "Laba daba" jau 12. reizi notiks Līgatnes pagastā, Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki", no 7. līdz 9. augustam. Līdzīgi kā citus gadus, tiks pārstāvēti dažādi mūzikas žanri: regejs, etno folks, roks, elektronika, punk, ska un cita mūzika, ko izpildīs gan pašmāju mūziķi, gan mākslinieki no ārvalstīm. Būtisku programmas daļu plānots veidot no dažādām skatuves mākslas izpausmēm.