Festivāls 'Rīga Jūrmala' rīkos klātienes meistarklasēs ar izciliem ārvalstu mūziķiem

Starptautiskais klasiskās mūzikas festivāls "Rīga Jūrmala", kura atklāšanas koncerti plānoti jau nedēļas nogalē no 16. līdz 18. jūlijā, paziņojis, ka festivāla laikā mūzikas studentiem no visas Baltijas būs iespēja klātienē apmeklēt meistarklases pie izpildītājmāksliniekiem, kuri šovasar uzstāsies festivālā.

Tuvākās meistarklases notiks jau 17. jūlijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie izcilā ungāru pianista sera Andrāša Šifa. Meistarklasēs piedalīsies trīs jaunie pianisti – Kasparas Mikužis (Lietuva), Pāvels Laganovskis (Latvija) un Tāhe Lī Līva (Igaunija).

Kā informē organizatori, Andrāšs Šifs ir pazīstams kā pianists, kurš īpaši ir pievērsies jauno talantu atbalstīšanai, galvenokārt piedāvājot iespēju jauniem un daudzsološiem mūziķiem uzstāties viņa iedibinātajā koncertciklā "Būvējot tiltus". Andrāšs Šifs ir arī pasniedzējs Bārenboima–Saīda akadēmijā un Kronbergas akadēmijā, regulāri lasa lekcijas un vada meistarklases. Festivālā "Rīga Jūrmala" viņš uzstāsies 18. jūlijā Dzintaru lielajā koncertzālē kopā ar Marisa Jansona Festivāla orķestri, atskaņojot Roberta Šūmaņa Koncertu klavierēm ar orķestri laminorā (op.54).

"Ar ideju organizēt meistarklases jaunajiem mūziķiem no Baltijas un citviet pasaulē, festivāla komanda nāca klajā pagājušā gada pavasarī. Ieguldījums jauno mūziķu izglītībā ir viens no festivāla mērķiem - atstāt ko paliekošu – ļaut satikt, iepazīties un mācīties no pasaules atzītākajiem klasiskās mūzikas meistariem," stāsta Zane Čulkstēna, festivāla "Rīga Jūrmala" izpilddirektore. "Redzot, cik veiksmīgi veidojās sadarbība ar māksliniekiem, kuri uzstājās festivāla pirmajā sezonā, un cik atvērti viņi bija dažādām iniciatīvām, tai skaitā pasniegt klātienes meistarklases festivāla laikā, izziņojot festivāla otro sezonu, meistarklases jaunajiem mūziķiem bija neatņemama tā sastāvdaļa."

6. augustā meistarklases pasniegs slavenais franču vijolnieks Reno Kapisons, savukārt 28. augustā pianists Jefims Bronfmans, bet 3. septembrī – pianists Leifs Ūve Annsnēss.

Sākoties pandēmijai, tika pieņemts visai drosmīgs lēmums rīkot meistarklases attālināti, kas, no šīs dienas perspektīvas raugoties, varētu šķist pašsaprotams, taču klasiskās mūzikas pasaulē bija uzdrīkstēšanās. "Facebook" platformā noskatīties tās bija iespējams arī citiem interesentiem. Lai meistarklases norisinātos veiksmīgi, prioritāte bija tehniskais izpildījums un skaņas kvalitāte. Teju visi studenti atzina, ka, lai arī nekas nespētu aizstāt tikšanos klātienē, sajūtas atgādina klātienes meistarklases, jo pasniedzēju nedalīta uzmanība bija garantēta.

"Šī izglītības programma tiek organizēta sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju – pie klavieru, stīgu un pūšamo instrumentu izpildītājmāksliniekiem, dižākajiem pasaules diriģentiem un vokālās mākslas zvaigznēm. Tāpat arī pie orķestru mūziķiem, kuri aicināti uzstāties vai jau uzstājušies mūzikas festivālā Rīga Jūrmala," saka Toms Ostrovskis, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedras asociētais profesors un "Rīga Jūrmala" akadēmijas vadītājs. "Esam gandarīti, ka šīs meistarklases izpelnījušās gan profesionāļu, gan preses ievērību, taču pats galvenais – sniedz iespēju jaunajiem mūziķiem mācīties no pasaules izcilākajiem mūziķiem, dibināt starptautiskus kontaktus un veicināt kultūras un labās prakses apmaiņu."

Kopš 2020. gada maija līdz šim brīdim tiešsaistē platformā "Facebook" notikušas jau vairāk nekā 90 individuālas meistarklases pie 28 dažādiem pasniedzējiem, tostarp pie franču vijolnieka Reno Kapisona un baritona Bendžamina Apla, čellista Miša Maiska, klasiskās ģitāras virtuoza MILOŠ, norvēģu pianista Leias Ūves Annsnēsa, soprāna Olgas Peretjatko un mecosoprāna Alises Kūtas, dižā pianista Jefima Bronfmana un citiem. Meistarklases vadījuši arī orķestru mūziķi – pasniedzēji no Karaliskā "Concertgebouw" orķestra, Bavārijas Radio Simfoniskā orķestra, Čikāgas Simfoniskā orķestra. Šī gada laikā vien notikušās meistarklases kopumā tiešsaistē sasniegušas teju simts tūkstošus skatītāju.

Šovasar, "Rīga Jūrmala" festivāla laikā, meistarklases notiks klātienē, to ieraksti būs pieejami pēc festivāla. Tiešsaistes meistarklases atsāksies septembrī.