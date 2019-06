Festivāls 'Rīga Jūrmala' saņēmis Eiropas festivālu kvalitātes zīmi

Jaunajam mūzikas festivālam "Rīga Jūrmala" ir piešķirta Eiropas mākslas festivālu kvalitātes zīme "EFFE Label", uz ko var pretendēt tie notikumi, kuru mērķis ir mākslas attīstība, kopienas iesaiste un starptautiskā atvērtība, portālu "Delfi" informē festivāla pārstāve Inga Vasiļjeva.

EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) ir Eiropas Festivālu asociācijas izveidota iniciatīva, kas darbojas ar Eiropas komisijas un parlamenta atbalstu. Kvalitātes zīmi "EFFE Label" piešķir, starptautiskiem ekspertiem izvērtējot festivāla atbilstību vismaz septiņiem no 10 kvalitātes standartiem, tostarp māksliniecisko programmu, piesaistītās auditorijas dažādību, sasaisti ar vidi, ekonomiku, uzņēmējdarbību u.c.

Pēc zīmes piešķiršanas festivāli tiek iekļauti tiešsaistes meklēšanas sistēmā "festivalfinder.eu", ar kura palīdzību mākslas mīļotāji var atrast sev tīkamus mākslas notikumus 45 valstīs Eiropā. Reizi divos gados tiek pasniegtas arī "EFFE Label" balvas – 2019. gadā balvas pasniegšana notiks Briselē, mākslas centrā "Bozar". 2017. – 2018. gadā šo kvalitāte zīmi ieguva 715 festivāli visā Eiropā.

Šī gada vasarā, no 21. jūlija līdz 1. septembrim, Latvijā notiks jauns pasaules līmeņa simfonisko orķestru festivāls "Rīga Jūrmala", kura ietvaros Rīgā un Jūrmalā muzicēs tādi orķestri un pasaulslaveni diriģenti kā Bavārijas Radio simfoniskais orķestris un Mariss Jansons, Izraēlas filharmoniskais orķestris un Zubins Meta, Londonas simfoniskais orķestris un Džanandrea Noseda un Krievijas Nacionālais orķestris un Mihails Pļetņovs, kā arī daudzi izcili izpildītājmākslinieki, kas Latvijā un Baltijas reģionā muzicēs pirmo reizi.

Vairāk informācija festivāla mājaslapā.