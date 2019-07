Festivāls 'Sansusī' izziņo daudzveidīgu mūzikas un teātra programmu

Alternatīvais kamermūzikas festivāls "Sansusī", kas Susējā notiks no 9. līdz 11. augustam, izsludina daudzveidīgu programmu, kurā līdzās akadēmiskajai un pasaules mūzikai varēs apmeklēt arī teātra un dejas izrādes, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Arī šogad festivāla rīkotāji programmā iekļāvuši līdz šim nebijušus notikumus. Viens no tiem ir "TAAT" ("Theater as Architecture, Architecture as Theater") kompānijas dramaturģiskās arhitektūras performance "HALL07", kurā skatītāji pieredzēs telpu kā teātra notikumu. Mākslinieki izmantos materiālus no festivāla apkārtnes un būvēs teātra telpu brīvā dabā, tādējādi radot jaunu šķautni ilgstošajā "HALL33" projektā, kurā tapušas jau sešas performatīvu telpu instalācijas dažādās valstīs un kuru iecerēts noslēgt 2033. gadā.

Savukārt mākslinieki no Nīderlandes sadarbosies ar apmeklētājiem virtuālās realitātes darbnīcā, skenējot festivāla teritoriju iekļaujošo mežu. Darbnīcas noslēgumā skatītājiem būs iespēja virtuāli vērot mežus dažādās pasaules vietās un dzirdēt to skaņu ainavas, reflektējot par savām attiecībām ar dabu un mežu, kura nozīme klimata pārmaiņu skartajā pasaulē kļūst arvien lielāka.