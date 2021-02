Festivāls 'Saxophonia' šogad izskanēs vienā koncertā

VSIA "Latvijas Koncerti" organizētājā festivālā "Saxophonia" šogad notiks viens koncerts, kurā uzstāsies mūsu saksofonu mūzikas ievērojamie izpildītāji – Rīgas Saksofonu kvartets Arta Sīmaņa vadībā, Latvijas Radio bigbends ar solistu Gintu Pabērzu, "Trio Tresensus" Aigara Raumaņa vadībā, modernā džeza grupa "Lupa", kā arī dziedātāja Beāte Zviedre.

Kā informē organizatoru pārstāve Rinta Bružēvica, koncertā skanēs latviešu mūzikas jaundarbi gan džeza, gan akadēmiskās mūzikas žanros. Koncertu varēs skatīties ReTV 27. februārī pulksten 22, kā arī 28. februārī pulksten 12.30.

Rīgas Saksofonu kvarteta (Artis Sīmanis, Ainars Šablovskis, Rūdolfs Pēteris Rubenis, Katrīna Kivleniece-Cābule) un sitaminstrumentālista Guntara Freiberga izpildījumā koncertā skanēs Edgara Mākena "Rīgas triptihs" un Uģa Prauliņa skaņdarbi no Skiču burtnīcas sitaminstrumentiem un saksofonu kvartetam. Kopā ar dziedātāju Beāti Zviedri, kas nominēta Lielajai mūzikas balvai 2020, kvartets atskaņos Raimonda Paula "Vējš meklēja melodiju".

Latvijas Radio bigbenda muzikālais direktors Kārlis Vanags par koncerta programmu saka: "2020.gads ieviesa lielas pārmaiņas koncertdzīvē un ir ietekmējis arī festivāla "Saxophonia 2021" norisi. Latvijas Radio bigbenda "Saxophonia" koncerta programmas centrā ir likti divi ikoniski saksofonisti, džeza mūzikas leģendas – Džons Koltreins (John Coltrane) un Maikls Brekers (Michael Brecker). Kopā ar mums šajā programmā muzicēs arī viessolists, saksofonists Gints Pabērzs. Izskanēs arī viens no skaistākajiem saksofonu horusiem skaņdarbā "Groove Marchant", ko aranžējis leģendārais amerikāņu trompetists un komponists Teds Džouns (Thad Jones). Programmā arī iekļauta jauna mūzika – Miķeļa Dzenuškas un Rūdolfa Rubeņa jaundarbi, aranžējis Sigvards Dižais - kur satiekas akadēmiskā saksofona skanējums solista Aigara Raumaņa izpildījumā un bigbends. Aigaram Raumanim un Latvijas Radio bigbendam šī ir pirmā satikšanās. Programmas noslēgumā – dažādas mūziklu melodijas, kā "Oh, lady be good" kopā ar džeza vokālisti Beāti Zviedri."

Džeza kvartets "Lupa" dibināts 2016. gadā. Tajā apvienojušies četri no labākajiem Latvijas džeza un laikmetīgās mūzikas māksliniekiem: Dāvis Jurka – alta saksofons, "Erica Synths" efekti; Ritvars Garoza – sintezatori un "Fender Rhodes", Valters Sprūdžs – basģitāra; Andris Buiķis - bungas, "Tempest" analogā bungmašīna. Grupas debijas skaņuplate "Sequences and Consequences" nominēta "Austras Balva 2019", kā arī Mūzikas ierakstu gada balvai kategorijā "Džeza mūzika". Koncertā skanēs "Lupas" orģinālmūzika.

"Trio Tresensus" jeb "Trīs sajūtas" ir muzikāla apvienība, kurā vienojas Aigars Raumanis - saksofons, Līga Griķe - kokle, Uģis Upenieks – sitaminstrumenti. Koncertā mūziķi atskaņos Renāta Cvečkovska "Tango".