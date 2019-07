Festivāls 'Summer Sound' jau šonedēļ – noderīga informācija apmeklētājiem

Jau šajā nedēļas nogalē, 2. un 3. augustā, Liepājā norisināsies lielākais pludmales festivāls Latvijā – "Summer Sound", savukārt festivāla ieskaņas koncerti Juliannas pagalmā – 31. jūlijā un 1. augustā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Festivāls "Summer Sound" norisināsies 2. un 3. augustā, festivāla vārti apmeklētājiem tiks atvērti pulksten 17.00, bet telšu pilsētiņa pirmos apmeklētājus būs gatava uzņemt jau ceturtdienas, 1. augusta vakarā, sākot no 17.00.

Festivāla nedēļā Liepājā, Juliannas pagalmā norisināsies "BarleyBros./Radio SWH Priekšnams" skatuves koncerti. 31. jūlijā un 1. augustā uz skatuves kāps gan jaunie, gan jau pieredzējušie pašmāju mūziķi un grupas. Ar plašāku programmu var iepazīties festivāla mājaslapā vai mobilajā aplikācijā. Ieeja ieskaņas koncertos bez maksas.

Lai ērtāk nokļūtu festivālā "Summer Sound", sadarbībā ar "DPD Latvija" piedāvā uz festivāla teritoriju nosūtīt mantas bez maksas – telti, guļammaisu, apģērbu un citas festivālā noderīgas lietas. Plašāka informācija par bezmaksas kurjera pakalpojumiem šeit.

Piektdien, 2. augustā, no Rīgas uz Liepāju ir norīkots arī a/s "Pasažieru Vilciens" papildreiss – Rīga-Liepāja, no Rīgas tas izbrauks pulksten 13.50. Tāpat kursēs arī ierastais reiss, kurš no Rīgas izbrauks pulksten 18.25.

Festivāls "Summer Sound" ir izziņojis čigānu panka karaļus "Gogol Bordello", pasaules elektroniskās mūzikas topu līderi Sigala, lietuviešu elektroniskās mūzikas uzlecošo zvaigzni Dynoro, nīderlandiešu DJ duetu The Him un labākās pašmāju grupas un izpildītājus – "Bermudu divstūris", "The Sound Poets", Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, ansis, "Carnival Youth", "Labvēlīgais tips", "Laime pilnīga", "Very Cool People" feat. ansis, Edavārdi un Kristīne Prauliņa, Viņa, "Double Faced Eels", Makree (Live), Chris Noah, leģendāro festivāla dīdžeju Tomu Grēviņu, DJ Aspirīns, DTD, ekstravaganto apvienību Ziedu Vija, lietuviešu Jauti, Jurga un "Antikvariniai Kašpirovskio Dantys" un vēl citus māksliniekus. Tuvojoties festivālam mākslinieku saraksts tiks papildināts.

Biļetes uz festivālu "Summer Sound" var iegādāties festivāla mājaslapā un visās "Biļešu servisa" kasēs Latvijā un internetā.