Šī gada festivālā "Summer Sound" uzstāsies mūziķis Ralfs Eilands. Viņš ir viens no plašā pašmāju mūziķu klāsta, kuri šogad būs sastopami festivālā Liepājā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Pēc tam, kad kādu laiku Ralfs Eilands ir darbojies dažādu muzikālu apvienību un projektu sastāvos un kā aktieris, šajā pavasarī Ralfs atgriežas solo mākslinieka statusā un ir sagatavojis jaunu muzikālu programmu ar kuru priecēt klausītājus.

"Festivālā Summer Sound izpildīšu soulmūzikas, fankmūzikas, hip-hopa mūzikas un popmūzikas piesātinātas dziesmas, kurās iekļaušu arī improvizāciju kopā ar festivāla apmeklētājiem," tā par plānoto uzstāšanos festivālā stāsta Ralfs Eilands.

Arī 2019. gads Ralfam Eilandam ir bijis gana ražīgs – sabiedriskā balsojuma rezultātā viņš ieguva 2019. gada Eiropas cilvēks Latvijā titulu. Rumānijā notiekošajā mūzikas konkursā "The Golden Slag Festival" ieguva godpilno otro vietu un 2019. gada izskaņā kopā ar draugu, "Radio SWH" personību Kasparu Breidaku izveidoja improvizēti iestudētu komēdiju "Mēs jūs mīlam".

Jau iepriekš ziņots, ka pagaidām Covid-19 dēļ izziņotā ārkārtējā situācija festivāla "Summer Sound" norisi neietekmē un tā rīkotāji pakāpeniski turpina izziņot gaidāmos māksliniekus.

"Pagaidām vēl turam īkšķus, ka līdz festivālam viss būs norimies, festivāla norisei būs droši apstākļi un valdības vispārēja atļauja visu pasākumu norisei," iepriekš sarunā ar "Delfi" saka festivāla rīkotāju pārstāve Alise Pabērza.

Tāpēc pagaidām vēl neesot nekādu izmaiņu festivāla organizēšanas norisē un vēl pagaidām tiek turpināts darbu kā ierasts (tik vien kā katrs savu māju birojos). Tāpat par izmaiņām neesot ziņojis neviens no "Summer Sound" gaidāmajiem ārzemju māksliniekiem.

"Visticamāk, ka reālo situāciju varēs sākt apzināt jūnijā. Mēs turpinām aktīvi sekot līdzi visam notiekošajam, turpinām organizēt festivālu un ceram, ka tas varēs notikt ierastajā laikā," saka Pabērza.

Katru nedēļu festivāls "Summer Sound" izvēlas izziņošanai vienu mākslinieku, kurš šajā gadā uzstāsies festivālā. Iepriekšējās nedēļās ir izziņots viens pēdējo gadu populārākajiem dīdžejiem pasaulē – franču dīdžeju Kungs, kurš popularitāti pasaulē ieguva ar dziesmu "This Girl, Don't You Know" un "I Feel So Bad". Festivālā uzstāsies arī DJ Regard, kurš ceļu uz pasaules slavu uzsāka sociālā tīkla platformā "TikTok", bet tagad viņa lielākais hits "Ride It" jau ir sasniedzis 300 miljonu klausījumu "Spotify". Galveno mākslinieku sarakstam ir arī pievienojies franču dīdžeju duets, superhita "Katchi" autori no "Ofenbach". "Summer Sound" uzstāsies arī leģendārā krievu rokgrupa "Mumiy Troll" un pašmāju grupas "Musiqq", "Jumprava", "Pienvedēja piedzīvojumi" un "Astro'n'out", reperis Gacho, repa supergrupa "Singapūras satīns" un "Kreisais krasts".

Tuvojoties festivālam, mākslinieku saraksts tiks papildināts gan ar vairākiem ārzemju, gan pašmāju mūziķiem un grupām. Desmitais festivāls "Summer Sound" Liepājā norisināsies jūlija izskaņā – 24. un 25. jūlijā.