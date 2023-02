Festivālu 'Saxophonia' atklās amerikāņu džeza zvaigzne Donijs Makaslins

Ikgadējo festivālu "Saxophonia" 9. februārī atklās īpašs koncerts - Lielajā ģildē uzstāsies – Donijs Makaslins (Donny McCaslin), viens no pasaulē labākajiem saksofonistiem, vairākkārtējs "Grammy" balvas ieguvējs, mūziķis, kas sadarbojies ar daudzām ārvalstu džeza un populārās mūzikas zvaigznēm, tai skaitā Deividu Boviju.

Kā "Delfi" informē festivāla "Saxophonia" rīkotāji, atklāšanas koncertā uz skatuves kāps arī Ņujorkas džeza virtuozs - taustiņinstrumentālists Džeisons Linders un Latvijas Radio bigbends.

Kā atgādina "Latvijas Koncertu" pārstāve Ieva Mora, šo koncertprogramu būs iespējams dzirdēt arī 10. februārī Ventspils koncertzālē "Latvija".

Donijs Makaslins ir plaši pazīstams kā rokmūzikas hameleona Deivida Bovija pēdējā albumā "Blackstar" saksofonists un līdzautors. Tāpat Makaslins ir izdevis duci savu albumu, piemēram, "Soar", "Give and Go", "Beyond Now", "Blow", What About The Body" un daudzus citus. Kā vēsta koncerta rīkotāji, viņa plašā un atzītā karjera sākās 12 gadu vecumā, uzaugot kopā ar sava tēva džeza ansambļiem Santakrusā, Kalifornijā. Vēlāk viņš sāka mācīties Bostonas "Berklee College of Music" un jau 90. gadu beigās sāka piedalīties pirmajos mūzikas ierakstos, ar laiku kļūstot par vienu no pieprasītākajiem džeza mūziķiem Ņujorkā.

Pats Donijs Makaslins sola, ka koncertā skanēs programma, kurā būs gan jaunas dziesmas no drīzumā gaidāmā albuma "I Want More", gan citi, nesen iznākuši muzikālie skaņdarbi, kā arī senāk izdoto albumu labākā mūzika. "Uz skatuves meklēsim saspēli starp improvizāciju un elektronisko mūziku. Daudzi skaņdarbi ir aranžēti tieši festivālam "Saxophonia", lai atskaņotu tos kopā ar Latvijas Radio bigbendu. Ar nepacietību gaidu šo koncertu," saka Donijs Makaslins.

"Donijs Makaslins ir viens no šī brīža redzamākajiem vārdiem saksofonu mūzikā. Iepazinos ar viņa spēli caur leģendārā "Maria Schneider Orchestra" ierakstiem, kur Donijs muzicē jau daudzus gadus un ir ieskaņojis spilgtas, un izcilas solo epizodes," stāsta Kārlis Vanags, saksofonists un Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskais vadītājs. Viņš sola, ka klausītāji varēs sagaidīt džezu "ārpus jebkādām žanriskajām robežām".

"Sulīgi grūvi, maksimāla enerģija, izcili imrpovizātori un "Radiohead" harmonijas. Bigbenda krāsas papildinās liela deva elektronikas un vakars būs izdevies," tā Kārlis Vanags.

Šogad festivāls "Saxophonia" notiek no 9. līdz 18. februārim, piedāvājot sešas dažādas koncertprogrammas Rīgā un reģionos. Biļetes uz koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.