Festivālu 'Saxophonia' noslēgs brazīliešu džeza zvaigznes

Lielajā ģildē 18. februārī notiks festivāla "Saxophonia" noslēguma koncerts, kurā uz vienas skatuves kāps gan Latvijas Radio bigbends, gan brazīliešu džeza mūzikas zvaigznes - saksofonists Ademirs Juniors un perkusionists Tiago Loei.

Kā "Delfi" informē festivāla rīkotāji no VSIA "Latvijas Koncerti", Ademirs Juniors tiek uzskatīts par aktīvāko un zināmāko improvizējošo saksofonistu ne tikai Brazīlijā, bet visā Dienvidamerikā. Koncertā skanēs viņa oriģinālkompozīcijas, kā arī brazīliešu mūzika un pasaules džeza klasika.

Ademirs Juniors ir brazīliešu multiinstrumentālists, aranžētājs un komponists, viens no labākajiem Dienvidamerikas saksofonistiem. Viņš savu muzikālo karjeru sāka septiņu gadu vecumā, apgūstot mūziku kopā ar tēvu, bet nopietnas mācības uzsāka 10 gadu vecumā pievienojoties grupai "SESI Ceilandia". Tajā pašā gadā viņš kļuva par grupas solistu un drīz vien mazais brīnumbērns veica ierakstu kopā ar populāro dziedātāju Osvaldo Montenegro. 13 gadu vecumā viņš jau bija gatavs iestāties Brazīlijas universitātē, tomēr vecums to neļāva, tādēļ Juniors turpināja individuālas klarnetes studijas pie profesora Luisa Gonzagas Karneiro. Savukārt saksofona spēli Ademirs Juniors sāka apgūt tikai 18 gadu vecumā pašmācības ceļā, tomēr neskatoties uz to viņš tiek uzskatīts par vienu no tiem, kas plaši popularizējis instrumenta tehniskās iespējas, viņa interpretācijas ir ne tikai tehniska atjautība, bet arī plaša harmoniskā, ritmiskā un melodiskā izjūta. Mūziķis ir pirmais Brazīlijas džeza saksofonists, kurš kļuvis par slavenā saksofonu zīmola "Selmer" mākslinieku.

Savukārt Tiago Loei jau kopš 16 gadu vecuma aktīvi koncertējis un piedalījies dažādu grupu albumu ierakstos visā Brazīlijā, vēlāk dzīvojis arī Kubā, Havanā, kur papildinājis savas zināšanas un pētījis slavenos Kubas mūzikas ritmus. Tiago Loei vairākus gadus pavadījis arī Rīgā, kā perkusionists regulāri sadarbojies ar populāriem un izciliem mūziķiem Latvijā – Raimondu Paulu, Intaru Busuli, Kārli Vanagu un daudziem citiem, tāpēc šis "Saxophonia" koncerts būs arī Tiago atgriešanās vietā, kas ilgu laiku tika saukta par mājām.

Biļetes uz "Saxophonia" noslēguma koncertu ir iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.