Nedēļas nogalē Liepājā norisinājās jau devītais festivāls "Summer Sound", ko divu dienu laikā kopumā apmeklēja 32 tūkstoši cilvēku, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāls Summer Sound" šogad pieredzēja krietnu apmeklētāju skaita pieaugumu, kas rezultējās arī divās pilnībā izpārdotās telšu pilsētiņās un pārpildītā pludmalē pie galvenās skatuves festivāla galveno mākslinieku uzstāšanās laikā. Šogad festivālā uz galvenās skatuves uzstājās pasaulē popularitāti iemantojušie dīdžeji – "The Him", Dynoro un Sigala, kā arī čigānu panka karaļi – "Gogol Bordello" un pašmāju "Bermudu divstūris", Kriss Noa, Aija Andrejeva, Jānis Stībelis un citi. Arī uz pārējām festivāla skatuvēm apmeklētājus priecēja Latvijā iemīļotas grupas un mākslinieki – "The Sound Poets", "Carnival Youth", "Singapūras satins", Ozols, ansis un daudzi citi.

"Mēs esam patiešām gandarīti par šī gada festivālu – prieks, ka mūsu darbs un gatavošanās festivālam visa gada garumā ir novērtēts un realizējies ar ievērojamu apmeklētāju skaita pieaugumu. Tas nozīmē, ka festivāls attīstās pareizajā virzienā un ir saistošs apmeklētājiem. Domās jau esam nākamā gada festivāla organizēšanā – tas būs "Summer Sound "desmitais gads un mēs vēlamies to padarīt vēl labāku par visiem deviņiem iepriekšējiem." stāsta festivāla organizators Uldis Pabērzis.