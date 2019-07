Fon Stricka villā būs 'Positivus' ieskandināšanas pasākums ar 'Mazo princi'

Pēc daudzu gadu pauzes trešdien, 17. jūlija vakarā, K.K. fon Stricka Villā ar alternatīvā šlāgera apvienību "Mazais princis" tiks ieskandināts "Positivus" festivāls, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Lai noskaņotos vienam no lielākajiem šīs vasaras festivāliem, kā arī noķertu festivāla sajūtu, ieskaņas pasākuma apmeklētājus priecēs muzikāli priekšnesumi, vakara gaitā varēs iepazīsties ar festivāla šī gada oficiālo T-kreklu dizainu, iestiprināties ar šefpavāra Aldoņa Elkšņa piedāvāto street food, kā arī būs citi pārsteidzoši jaunumi.

Mazā Prinča izpildījumā jaunie hiti vecās skaņās skatāmi pagājušā gada "Positivus" festivāla koncerta ierakstā:

Šogad "Positivus" festivāls notiks 26. un 27. jūlijā, un tajā uzstāsies "Disclosure" (Dj set), "The 1975", "Underworld", "Royal Blood", "Cut Copy", Elderbrook, "Superorganism", Ivans Dorns, Daddy Was A Milkman, ansis, Adam Naas, "Husky Loops", "Ewert and The Two Dragons", Emma Džina Tekerija, "Very Cool People", "Funk Therapy Collective", "Kautkaili", "The Coco'nuts", "Bezgalībieši", Makree live un daudzi citi. Kā informē rīkotāji, festivāla programma tiks papildināta.

Biļetes nopērkamas festivāla mājaslapā un "Biļešu servisa" tīklā.