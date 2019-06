'Fono Cēsis' izziņo otrās dienas mūziķus

Mūzikas festivāls "Fono Cēsis", kas norisināsies "Cēsis 813" svinību laikā 19. un 20. jūlijā, izziņojis otrās dienas mākslinieku sarakstu, kuru starpā arī zināmā pašmāju apvienība "The Sound Poets", kā arī viesi no Izraēlas – "Age is a Box", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Sestdien, 20. jūlijā, uz "Fono Cēsis" skatuves kāps tādas grupas kā "Laika suns", "The Sound Poets", Kriss Noa, cēsnieki "Franco Franco", "So Lucid Electric Feel", Haralds Sīmanis, kā arī Izraēlas mākslinieki "Age is a Box". Otro dienu uz "Fono Cēsis" skatuves atklās vietējā grupa "Tonick".

Sestdienas pirmajā pusē programmu papildinās arī apvienības "Brīvrunu projekts" un "Comedy Latvia".

Jau iepriekš ziņots, ka pirmajā festivāla dienā uzstāsies "Skyforger", "Dzelzs vilks", "Laime pilnīga", "Riga Reggae", "All Day Long" un "Doni Tondo".

"Šobrīd varam uzskatīt, ka grupu saraksts ir pabeigts un jaunas grupas izziņot netiek plānots, taču jau tuvākajā laikā informēsim par galvenās skatuves dīdžejiem, kuri ballīti turpinās līdz rīta gaismai, kā arī "Fonokluba" programmu festivāla nedēļas nogalē," norāda programmas direktors Marts Sildniks. "Tāpat ir sagaidāmi arī vairāki jaunieviesumi "Fono Cēsis" norisē, kurus plānojam paziņot, tuvojoties festivāla datumiem," norāda Sildniks.

Pasākuma norises vieta šogad atradīsies par Smilšu laukumu dēvētajā Uzvaras bulvārī 22, kur tas norisinājās arī pērn un 2014. gadā. Arī šogad "Fono Cēsis", sadarbojoties ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, būs bezmaksas pasākums.

Šo gadu laikā tas ir norisinājies trīs dažādās vietās. Pasākums tiek rīkots kā kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju turpinājums, kas savu darbību pārtrauca 2012. gadā. Iepriekšējos gados "Fono Cēsis" ir uzstājušies tādi mūziķi kā britu folkroka zvaigzne Frenks Tērners, "Ewert and the Two Dragons", "Skyforger", "Astro'n'Out", "Pērkons" un daudzi citi.