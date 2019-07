'Fono Cēsis' par ballīti rūpēsies septiņi dīdžeji

Jau 19. un 20. jūlijā startēs bezmaksas festivāls "Fono Cēsis", kas norisināsies "Cēsis 813" svinību laikā. Tas divu dienu gaitā pulcēs tādas grupas kā "Skyforger", "The Sound Poets", "Dzelzs vilks" un daudzas citas. Abus vakarus oficiālā ballīte norisināsies gan festivāla norises vietā, gan "Fonoklubā". Tāpat pilsētas viesiem tiks nodrošināta labiekārtota telšu pilsētiņa.

"Fonoklubā" dejas un dīdžeju priekšnesumi norisināsies gan iekštelpās, gan vienīgo reizi šajā vasarā – arī āra terasē. Piektdienā par muzikālo noformējumu atbildēs Funky dj Elegant, kā arī Aigars Sukurs jeb dīdžejs 130db. Savukārt sestdienā ballīti uzturēs dj All-Viss un radio "Pieci.lv" ētera personība Artis Volfs. Uz galvenās "Fono Cēsis" skatuves pēc grupu koncertiem piektdien par mūziku gādās duets no Rīgas dīdžeju skolas – Dubra, savukārt otrajā vakarā – dīdžejs Aspirins.

"Līdz ar katru festivālu mēs sagaidām aizvien vairāk viesus no citām pilsētām, tāpēc jau tradicionāli, sadarbojoties ar Cēsu svētku rīkotājiem, aicinām interesentus nakšņot labiekārtotā teritorijā, kas būs paredzēta tieši teltīm," aicina festivāla pārstāvis Marts Sildniks. Kaut arī pašvaldības policija nodrošinās regulārus reidus, lai uzraudzītu drošību un kārtību telšu teritorijā, patstāvīga apsardze tajā netiek plānota, tāpēc pārstāvi aicina vērtīgas mantas bez uzraudzības neatstāt.

Telšu pilsēta atradīsies Bērzaines ielas 4 pagalmā, kas atrodas vien pārsmits metrus no "Fonokluba" un aptuveni vienu kilometru no "Fono Cēsis" norises vietas. Jau ziņots, ka šogad festivālā "Fono Cēsis" uzstāsies tādas grupas kā "Skyforger", "The Sound Poets", "Dzelzs vilks", "Laika suns", Kriss Noa, "Franco Franco", "Laime pilnīga", "Riga Reggae", "All Day Long", Haralds Sīmanis, "Age is a Box" (Izraēla), "So Lucid Electric Feels", "Doni Tondo", "Tonick", kā arī "Brīvrunu projekts" un komiķu apvienība "Comedy Latvia".

Arī šogad "Fono Cēsis", sadarbojoties ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, būs bezmaksas festivāls. Jau ziņots, ka šogad pasākums atgriezīsies par Smilšu laukumu dēvētajā Uzvaras bulvārī 22. Festivāls notiks piekto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju.