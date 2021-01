Grupa "Foo Fighters" klausītājus iepazīstina ar trešo dziesmu Waiting on a War" no gaidāmā studijas albuma "Medicine at Midnight", kas iznāks 5. februārī, informē grupas izdevēji no "Sony Music".

Dziesmas "Waiting on a War" dziesmas teksts tapis īpašā emociju uzplūdā. Grupas solists Deivs Grols atstāsta personīgu stāstu, kas iedvesmoja šo dziesmu: "Pagājušajā rudenī, kad vedu savu meitu uz skolu, viņa pagriezās pret mani un prasīja, "Tēti, vai drīz būs karš?" Mana sirds pamira, tiklīdz es sapratu, ka viņa ir tādā pašā drūmā noskaņojumā, kādu es pats jutu savā bērnībā pirms 40 gadiem. Tajā dienā es sarakstīju "Waiting on a War". Vai šim visam ir lielāka jēga un kāda lielāka nozīme, kā vienkārši gaidīt karu? Man nepieciešams vairāk. Mums visiem tā ir! Šo dziesmu es sarakstīju savai meitai Hārperei, kura ir pelnījusi labāku nākotni, tāpat kā ikviens bērns."

Izdvēji vēsta, ka jaunais albums "Medicine at Midnight" un limitētas tirāžas vinila plates jau ir pieejamas iepriekšpārdošanā grupas mājaslapā.

Gaidāmo albumu producējis Gregs Kurstins (Greg Kurstin) un "Foo Fighters" skaņu inžinieris Darels Torps (Darrell Thorp), to miksējis Marks Stents (Mark "Spike" Stent).