Foto: 'Ambiente skatuve' ciklā Cēsīs izskanējis Toms Adams koncerts

Sestdien, 26. janvārī, koncertzāles "Cēsis" un programmas "Tīrkultūra" ciklā "Ambiente skatuve" izskanēja gada pirmais koncerts, kura viesi bija britu mūziķis Toms Adams un grupa "Vēstnieks". Pēc pasākuma muzikālā sesijas, apmeklētājiem bija iespēja piedalīties Pēckoncerta sarunā ar mūziķiem.

Koncerta vakarā koncertzāles "Cēsis" skatuve bija veidota baltā galerijas estētikā – nekā lieka, nepastarpināta uzmanība veltīta māksliniekiem un mūzikas niansēm.

"Ambiente skatuve" Balto sesiju atklāja latviešu muzikālā apvienība "Vēstnieks". Grupa savu muzikālo ceļu sākusi 2017. gadā, kad tās līderis Rūdolfs Macats nolēma pievērsties dziesmu rakstīšanai, lai bagātinātu skaņdarbu klāstu, kas skan latviešu valodā. Kopā ar viņu apvienību veido mūziķi Evija Vēbere, Elīna Silova, Kārlis Auziņš un Ivars Arutjunjans.

Vakara turpinājumā skanēja britu mūziķa Toma Adamsa mūzika. Koncertā izskanēja skaņdarbi, gan no mūziķa debijas solo albuma "Silence", gan jaunākās plates "Yes, Sleep Well Death". Cēsīs Toms Adams uzstājās kopā ar ģitāristu Danu Džefriju.

Pēc koncerta apmeklētājiem bija iespēja mūziķus iepazīt tuvāk sarunā par mākslinieku radošo pasauli un iedvesmas avotiem. Sarunā piedalījās Toms Adams, grupas "Vēstnieks" un programmas "Tīrkultūra" pārstāvji.

Nākamais "Ambiente skatuve" koncerts gaidāms 16. martā, kurā uzstāsies čelliste, multinstrumentāliste un vokāliste no ASV Kelsija Lu (Kelsey Lu).