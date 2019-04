Foto: Ar Arianas Grandes un 'NSYNC' uzstāšanos izskan 'Coachella' festivāls ASV

Ar popzvaigznes Arianas Grandes uzstāšanos 14. aprīlī Kalifornijas tuksnesī izskanējusi "Coachella" festivāla pirmā nedēļas nogale. Kā pārsteigums festivāla apmeklētājiem bija 90. gadu puišu grupas "NSYNC" pievienošanās Grandei, kopīgi izpildot grupas 1997. gada hitu "Tearin' Up My Heart".

Tāpat grupa kopīgi ar Arianu Grandi nodziedāja viņas hitu "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored."

"NSYNC" uz skatuves kāpa gandrīz pilnā sastāvā, izpaliekot vien Džastinam Timberleikam, kurš vienīgais no grupas ir izveidojis veiksmīgu solokarjeru un šajās dienā noslēdza savu 115 koncertu lielo turneju "Man of the Woods Tour".

Tāpat Arianas Grandes koncerta īpašie viesi bija arī Nikija Mināža, Diddy un Mase.

"Coachella" festivāla galveno mākslinieku sarakstā šogad bija arī reperis Childish Gambino un grupa "Tame Impala", tāpat festivālā uzstājās elektronikas meistars "Apex Twin", jaunā zvaigzne Bilija Eiliša, dienvidkorejiešu popmūzikas fenomens "Black Pink", aktrise un dziedātāja Šarlote Geinsbūra, "Positivus" festivālā gaidāmais dziesminieks Elderbrook, un daudzi citi. Ar iepriekš neizziņotu koncertu festivāla apmeklētājus pārsteidza Keitija Perija.

Mūzikas un mākslas festivāls "Coachella Valley Music and Arts Festival" notiek kopš 1999. gada un ir kļuvis par vienu no apmeklētākajiem un pelnošākajiem mākslas un mūzikas festivāliem ASV.

Kopš 2012. gada lielā pieprasījuma dēļ festivāls ar identisku mākslinieku sarakstu notiek divas nedēļas nogales pēc kārtas. Šogad otrā nedēļas nogale gaidāma no 19. līdz 21. aprīlim.