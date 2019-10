Foto: Ar blūza koncertu atklāts festivāls 'Bildes'

Pirmdien, 21. oktobrī, mūzikas namā "Daile" tika atklāts Mūzikas un mākslas festivāls "Bildes", kas pulcēja Latvijā jau iemīļotus blūzmeņus, kā arī mūziķus un grupas, kuras vēl tikai veido savu ceļu dažādos blūza virzienos, prtālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

"Blūza koncerts ir īpašs, tā ir vieta, kur uzstājas gan augstas raudzes mūziķi ar 30 un pat 40 gadu pieredzi, gan tādi, kuri savu ceļojumu blūza pasaulē uzsākuši tikai nesen – šī ir festivāla "Bildes" burvība. Mūziķi iecienījuši šo festivālu tik ļoti, ka to sauc par savas mūzikas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Gadiem ejot, blūzakoncertā auguši līdzi arī skatītāji – viņi nāk uz koncertu, izprot šo mūzikas žanru dažādos virzienus un bauda to, novērtē un papildus aplausus un ovācijas sniedz pēc katra ģitāras, klavieru vai bungu solo. Kā blūza koncerta vadītājām, man bija iespēja būt visa pasākuma epicentrā – sajust to, kā satraucas mūziķi un redzēt to, ar cik lielu sajūsmu pasākumu bauda ikviens no zālē sēdošajiem! Šīs visas lietas kopā padara ne tikai blūza koncertu, bet arī festivālu kopumā, par ļoti unikālu pasākumu," saka koncerta vadītājs rokmūziķis Jānis Bukums.

"Sevi "Bildēs" atceros sen – tas šķiet, ka bija deviņdesmito gadu sākums, kopā ar rokmūzikas grupu "Monro". Koncerts, kurā uzstājāmies, norisinājās Rīgas Politehniskā institūta (tagad – Rīgas Tehniska universitāte) zālē, kura bija ļoti maza, bet labi pieskandināma! Spilgti atceros to, ka toreiz spēlējām ļoti agresīvu smago metālu, un to, cik spilgti krāsojāmies, lai izceltos – tad tas bija modē. Tajā laikā kopā ar puišiem tā no sirds "spridzinājām" ar ģitārām," ar savām pirmajām atmiņām un dalību festivālā "Bildes" dalās Jānis.

Mūzikas un mākslas festivāla "Bildes" pirmajā koncertā uz skatuves kāpa dažādi blūza virzienu pārstāvji: Ainars Pūpols un "[Pī] Blues", "The Blues Gang", "Vocada", "Lavrix Blues Band", "Vanadziņa Trio +", Laima Miltiņa un "Harmony 4 Riga", "Rahu the Fool", "Twins Peek", "Blues Cake", "Bad Habits" un "Merry Pictures".

Mākslas un mūzikas festivāla "Bildes 2019" ietvaros notiks vēl seši koncerti. Mūzikas klubā "Kaļķu vārti" 27. oktobrī izskanēs "Bilžu" mūziķu un viņu bērnu koncerts, 30. oktobrī – dziesminieku koncerts, bet 31. oktobrī – jauno dziesminieku koncerts. VEF Kultūras pilī 4. novembrī notiks koncerts "Jaunās un "Bildēs" sevi jau pieteikušās grupas kopprojektos ar "Bilžu" veterāniem un radošām personībām. Savukārt 16. novembrī pulksten 12.00 notiks koncerts bērniem, bet tās pašas dienas vakarā pulksten 19.00 klausītāji aicināti uz "Bilžu" veterānu koncertu. Paralēli koncertiem līdz 14. novembrim t/c "Spice Home" apskatāma arī "Bilžu" mūziķu un mākslinieku darbu izstāde "Pastkastītes".

