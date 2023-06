Foto: Ar Eltona Džona atvadu uzstāšanos izskanējis leģendārais Glastonberijas festivāls

Ar britu popmūzikas veterāna Eltona Džona uzstāšanos svētdien Lielbritānijā izskanējis leģendārais Glastonberijas festivāls, kas šogad notika no 21. līdz 25. jūnijam, kā allaž, pulcējot mūzikas leģendas un spožākās šā brīža zvaigznes. Šī gada festivāla galvenie mākslinieki bija grupas "Arctic Monkeys" un "Guns N' Roses", kā arī jau pieminētais Eltons Džons, kurš jau kopš 2018. gada ir devies savā atvadu turnejā un uzstāšanās Glastonberijā bijā viņa pēdējais koncerts dzimtajā Lielbritānijā.

Šobrīd 76 gadus vecais Eltons Džons saviem faniem koncertā piedāvāja krāšņu savas karjeras retrospektīvu, kā arī vairākus pārsteigumus – duetu ar grupas "The Killers" līderi Brendonu Flauersu, dziedātāju Rinu Savajamu, paša Eltona Džona jaunatklāto mūziķi un dziesmu autoru Stīvenu Sančesu, kā arī gosopeļkora uzstāšanos un citus viesus."

Festivāla otrā vakara galvenie mākslinieki bija amerikāņu hārdroka meistari "Guns N' Roses", kas nospēlēja 27 dziesmu garu priekšnesumu un arī pārsteidza apmeklētāju tūkstošos ar dažādiem veltījumiem saviem kolēģiem un iedvesmotājiem, piemēram, Polam Makartnijam. Uzstāšanās noslēgumā grupai pievienojās "Foo Fighters" līderis Deivs Grols, kurš cita starpā pārsteidza auditoriju vispirms jau dodoties uz festivāla norises vietu kā visparastākais apmeklētājs – ar vilcienu, kā arī vēlāk kāpjot uz skatuves ne tikai "Guns N' Roses" koncertā, bet arī spēlējot bungas grupas "The Pretenders" priekšnesuma laikā. Visbeidzot, Grols un "Foo Fighters" bija arī festivāla lielais pārsteigums jeb noslēpumainā, nevienam nezināmā grupa "The Churnups" Glastonberijas pirmajā dienā tieši pirms "Royal Blood" un "Artic Monkeys" priekšnesuma.

Glastonberija savu visu rokfestivālu karaļa un leģendas statusu spodrināja arī ar citiem pārsteigumiem – jau pieminētās grupas "The Pretenders" koncertā Krisijai Hindai un citiem šīs grupas dalībniekiem pievienojās arī "The Smiths" ģitārists Džonijs Marrs, bet uz īsu mirkli uz skatuves parādījās arī leģendārais bītls Pols Makartnijs, kurš koncertu noskatījās no aizkulisēm, bet "The Pretenders" pievienojās tikai lai pasveicinātu publiku. Savukārt komponista Maksa Rihtera uzstāšanās laikā uz skatuves kāpa aktrise Tilda Svintone, kura muzikālo priekšnesumu papildināja ar dzejas lasījumiem. Vēl viena kino zvaigzne – austrāliešu aktrise Keita Blanšeta – papildināja grupas "The Sparks" uzstāšanos.

Šī gada Glastonberijas festivālā uzstājās arī popzvaizgnes Lizzo, Luiss Kapaldi, Lil Nas X, Sofija Elisa Bekstore, Fred Again, Lana Del Reja, "The Hives", "Manic Street Preachers", "Hot Chip", "Queens of the Stone Age", "Maneskin", roka veterāni "Blondie" un daudzi citi.

Jau vēstīts, ka šogad festivāla atklāšanas programmā uzstājās arī latviešu grupa "Tautumeitas".

Glastonberijas festivāls ir viens no lielākajiem Eiropas brīvdabas rokfestivāliem, kas ik gadu norisinās Lielbritānijā, Somersetā, Piltonā, Vortija fermas teritorijā. To jau kopš pirmsākuma 1970. gadā rīko fermas īpašnieks, šobrīd 86 gadus vecais Maikls Īviss. Kopš 1999. gada festivāla līdzorganizatore ir viņa meita Emīlija Īvisa. Ik gadu to apmeklē vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku.