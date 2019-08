Foto: Ar greznu koncertu sācies festivāls 'Summertime – aicina Inese Galante'

Ar greznu koncertu 5. augustā sākās viens no spilgtākajiem starptautiskajiem festivāliem Latvijā – "Summertime – aicina Inese Galante", kas norisināsies līdz 11. augustam, svinot savu jubileju.

Piecpadsmit gadus pēc kārtas uz Dzintaru koncertzāles skatuves pulcējušās latino, džeza, rokenrola, fankmūzikas, Balkānu un klasiskās mūzikas zvaigznes, kurus uz Latviju aicinājusi starptautiski pazīstamā latviešu operas māksliniece Inese Galante.

Īpaša dāvana festivāla svinīgās atklāšanas koncertā bija franču džeza karalienes Mina Agossi uzstāšanās. Agossi ir pazīstama ar savām pasaules slaveno hitu aranžējumiem, piemēram, "The Beatles" dziesmas, britu rokgrupas "Pink Floyd" dziesma "Money", Džimija Hendriksa "Voodoo Chile", Teleniusa Monka (Thelonius Monnk) dziesma "Well You Needn't" u.c. Minas repertuārā ir gan pasaules mūzika, gan blūzs, gan džezs, un pat roks.

Festivāla atklāšanas vakarā uz Dzintaru koncertzāles skatuves kāpa arī slavenā grupa no ASV "Hypnotic Brass Ensemble", kulta filmas "Bada spēles" skaņu ieraksta autori. Grupas mūzikas daudzveidība izpaužas muzikālo žanru kombinācijā no funk-rock līdz džezam un hip-hopam.

Jau ziņots, ka šovasar festivāls "Summertime – aicina Inese Galante" norisināsies Jūrmalā no 5. līdz 11. augustam. Vairāk informācijas par programmu – festivāla mājas lapā.