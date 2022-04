Foto: Ar Kristapa Vanadziņa 'Portretiem' atklāta jaunā koncertsērija 'Klavierstāsti'

Ar pianista Kristapa Vanadziņa solo programmu "Portreti" kultūrvietā "Hanzas perons" 31. martā atklāta jauna koncertu sērija nelielam klausītāju lokam – 'Klavierstāsti'. Koncertos un sarunās arī turpmāk piedalīsies dažādi pazīstami mūziķi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kristaps Vanadziņš ir viens no spožākajiem Latvijas mūsdienu džeza pianistiem. Koncertā izskanēja viņa solo programma "Portreti", kurā skatītājiem bija unikāla iespēja tapt uzzīmētiem muzikālā improvizācijā. Apmeklētāji varēja saklausīt mūziku arī no Kristapa Vanadziņa Trio jaunās vinila plates "Mīlestības dārzs ir aizaudzis" un citas kompozīcijas.

Koncertsēriju 12. aprīlī turpinās dziedātājs Daumants Kalniņš, 21. aprīlī mūziķis un komponists Juris Kaukulis, 23. aprīlī repa mūzikas pārstāve un dziedātāja Zelma Jēgere, 26. aprīlī dziedātājs, dziesmu autors un mūzikas grupas "Ewert and The Two Dragons" solists Everts Sundja (Ewert Sundja) no Igaunijas, kā arī 10. maijā pianists un instrumentālās grupas "Dagamba" dalībnieks Dainis Tenis. Koncertos būs klausāmas jaunas kompozīcijas, kas tapušas pandēmijas laikā, kā arī klausītāju iemīļota mūzika jaunās skaņās.

Biļetes uz Klavierstāstiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" tīklā.