Foto: Ar spožiem koncertiem izskanējis 27. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls

Nedēļas nogalē, no 14. līdz 16. martam, ar trim spožiem koncertiem noslēdzies 27. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls. Ceturtdien Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" klausītājus priecēja kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" koncerts, bet piektdien – Vestrada Šimkus solokoncerts. Sestdien festivālu vainagoja Liepājas Simfoniskā orķestra un Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" lielkoncerts.

Ceturtdien, 14. martā, kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" tā galvenā diriģenta Normunda Šnē vadībā atskaņoja Riharda Štrausa skaņdarbu "Metamorfozes", Rutas Paideres kamersimfoniju "and nothing more", kā arī Sebastiana Fagerlunda Klarnetes koncertu. Ar īpašu sajūsmu klausītāji uzņēma Klarnetes koncerta solistu, Lielās Mūzikas balvas laureātu un izcilo klarnetistu Gunti Kuzmu.

Piektdien, 15. martā, Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu turpināja talantīgais pianists Vestards Šimkus. Solokoncerta programmā pianists bija iekļāvis gan deviņas Johana Sebastiana Baha korāļprelūdijas, gan arī savu kompozīciju "Sapņu ainas. Deviņas etīdes klavierēm".

Savukārt sestdien, 16. martā, festivāls noslēdzās ar vērienīgu koncertu "Elgars. Gerontija sapnis". Koncertā līdzās festivāla saimniekiem – Liepājas Simfoniskajam orķestrim – muzicēja Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" un solisti – Rihards Mačanovskis (basbaritons), Tūri Dede (mecosoprāns, Igaunija) un Marks Vilde (tenors, Skotija). Pie diriģenta pults stājās jaunās paaudzes spožākais igauņu diriģents Risto Josts. Uz Liepājas koncertzāles Lielās skatuves viņi kopā atskaņoja angļu komponista Edvarda Elgara monumentālo opusu – oratoriju "Gerontija sapnis", kuru uzskata par meistara izcilāko veikumu vokālsimfoniskajā žanrā.