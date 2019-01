Foto: Ar stāvovācijām izskan kulta grupas 'The Tiger Lillies' koncerts Rīgā

Drūms kabarē un nostalģija, melns humors, Bertolda Brehta motīvi, dziesmas par padibenēm un dzīves pabērniem, skarba ironija un uzspēlēta teatralitāte – šādās noskaņās aizvadīts pirmais no diviem britu kulta trio "The Tiger Lillies" koncertiem Rīgā. Teju pilnībā izpārdotā VEF Kultūras pils zāles publika koncerta beigās sveic grupu ar stāvovācijām, bet foajē sastop bagātīgi krāšļotos mūziķus dalām autogrāfus un labprāt pozējot selfijiem.

"The Tiger Lillies" Rīgā koncertē popularizējot savu jaunāko albumu "The Devil's Fairground". Kopš 1989. gada grupai iznākuši jau vairāk nekā 40 studijas ieraksti, dažkārt pa diviem gadā. Konkrētais – "The Devil's Fairground" – ierakstīts koncertā Prāgā, grupas vēsturē nozīmīgā pilsētā. Tur aizsākas "The Tiger Lillies" stāsts – pirmie koncerti un radošā darbība, uzstājoties šaubīgos krogos, kā publiku nereti pulcējot prostitūtas. Turklāt "The Tiger Lillies" šogad svin 30 gadu pastāvēšanas jubileju.

Grupas līderis un dziesmu autors Martino Žaks (Martino Jacques) jaunā materiāla radīšanā sadarbojies ar Mihalu Neiteku (Michal Nejtek), kurš veicis simfoniskās aranžijas. Unikālais darbs savu pirmatskaņojumu pieredzēja Arha teātrī, jau pieminētajā Prāgā.

Pirms koncerta Latvijā grupa jau uzstājusies Rumānijā, Austrijā, Šveicē, Horvātijā, Lietuvā un Amerikas Savienotajās Valstīs – Ņujorkā.

Pateicoties lielajai publikas interesei, nedēļu pirms uzstāšanās izziņots vēl viens "The Tiger Lillies" koncerts Rīgā, kas notiks 24. janvārī VEF Kultūras pilī.