Foto: Cēsīs izskanējis Kelsijas Lu un grupas 'Ezeri' koncerts

Sestdien, 16. martā, koncertzāles "Cēsis" Ambiente skatuve_TĪRKULTŪRA Balto sesiju ietvaros ar vienīgo koncertu Baltijā uzstājās popmūzikas personība, čelliste un dziedātāja Kelsija Lu, kuru ieskandināja grupa "Ezeri".

Multiinstrumentāliste un dziedātāja Kelsija Lu ir viena no pēdējā laika redzamākajām popmūzikas personībām, kas atpazīstamību guvusi, sadarbojoties ar tādiem pasaulslaveniem māksliniekiem kā Lēdija Gaga, Solanža un Devs Hainzs jeb Blood Orange. Nesen viņa paziņojusi par gaidāmo koncertturneju kopā ar Neni Čeriju.

Ambiente skatuve_TĪRKULTŪRA Baltajā sesijā Kelsijas uzstāšanās bija reizē mūzikas, mākslas un modes notikums ar pasaules elpu. Tā bija performance, kurā pārdomāts bija it viss – sākot ar skaņdarbu secības dramaturģiju, līdz kustību plastikai un vizuālajām tēlam. Kā pēckoncerta sarunā atklāja pati mūziķe – katra uzstāšanās ir unikāla, katrs skaņdarbs, lai arī zināms, ikreiz it kā piedzimst no jauna, jo improvizācijai ir liela loma viņas priekšnesumos.

Starp skaņdarbiem māksliniece ar klātesošajiem dalījās ļoti personīgos stāstos un pārdomās par mūzikas tapšanu, savas dzīves pieredzi un globāliem mūsdienu pasaules jautājumiem. Ambiente skatuve_TĪRKULTŪRA Balto sesiju estētika – baltā telpa, kurā klausītājiem ir iespēja uztvert vissīkākās muzikālas nianses un redzēt mākslinieku tīrā, no blakus efektiem brīvā vidē, Kelsijas Lu priekšnesumu padarīja vēl piesātinātāku un emocionāli spēcīgāku.

Koncerta ieskaņā varēja dzirdēt arī muzikālo apvienību "Ezeri" – vienu no interesantākajām grupām, kas pēdējos gados parādījusies pie Baltijas mūzikas pasaules apvāršņiem.