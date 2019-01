Foto: Cēsnieki un viesi līksmo tradicionālajā 'Nekvalitatīvās mūzikas naktī'

Turpinot nu jau deviņus gadus ilgušo tradīciju, Cēsu "Fonoklubs" jauno gadu iesācis ar muzikālām orģijām jeb "Nekvalitatīvās mūzikas nakti", kas pulcējusi prāvu pulku mūziķu un klausītāju.

Sestdien, 5. janvārī Cēsu kluba skatuve kļuva par eksperimentālu platformu gan pieredzes bagātiem mūziķiem, gan tādiem, kuri citos apstākļos uz tās nekāptu. "Nekvalitatīvās mūzikas nakts" pulcēja deviņas muzikālās apvienības, performancēm skanot vienai pēc otras, līdz agrai rīta stundai.

Pasākumu atklāja akustiskais dziesminieks Grautiņš, kam sekoja grupa "Šmitmaster" un dziesminieks Zaķis. Noslēpumainākie vakara viesi bija grupa "Love Machine", kuras dalībnieki savu identitāti neatklāja visa priekšnesuma garumā. Par nakts spilgtāko mirkli burtiskā ziņā kļuva grupa "Kabanos", kas bija sagatavojusi īpaši šim vakaram veidotu gaismu šovu, savukārt kuplāko pūli pulcēja populārā repera "Šalle" kavergrupa, kuras sastāvā uz skatuves kāpa iepriekš publiski neizziņotais pasākuma viesis Edavārdi.

Vakara otrajā pusē par muzikālo noformējumu gādāja "Duets Sandra", kā arī pasākuma veterāni – "Sems un Prērijas kaucēji", kuri pasākumā ir uzstājušies teju visus gadus. "Nekvalitatīvās mūzikas nakti" noslēdza pasākuma koncepta vaininieki – grupa "Šņegūži", kas aicināja pievienoties muzicēšanā arī kluba apmeklētājus.

"Vakars tika aizvadīts uz ārkārtīgi pozitīvas nots – katru gadu no jauna atgādinām sev, cik lieliska humora izjūta un pašironijas deva piemīt visiem šīs nakts dalībniekiem un tās apmeklētājiem," pastāstīja viens no grupas "Šņegūži" radītājiem Mārtiņš Brants. "Jo ilgāk spēlē kādu instrumentu, jo lielāka vēlme ir pamēģināt ko jaunu un neierastu. "Nekvalitatīvajā mūzikas naktī" mēs varam bez sirdsapziņas pārmetumiem par kvalitāti izpausties veidos, kādos ikdienā uz skatuves nevarētu," stāsta Mārtiņš, kurš pats ir basģitārists jau teju 20 gadu.

Tuvākie dzīvās mūzikas koncerti "Fonoklubā" ir sagaidāmi šajā piektdienā, kad uzstāsies grupa "What Awaits Us" no Somijas, 18. janvārī, kad uz skatuves kāps pašmāju apvienības "PND" un "All Day Long", kā arī grupas "Dzelzs vilks" koncerts 23. februārī.