Foto: Doma baznīcā izskanējusi Ineses Galantes rīkotā koncertu sērija 'Ziemassvētku prelūdija'

Aizvadītajā sestdienā Rīgas Doma baznīcā notika ziemas sezonas muzikālie pasākumi – koncerti "Ziemassvētku prelūdija", kas ir kļuvuši par neatņemamu gadumijas tradīciju Rīgā. Lai visi interesenti varētu apmeklēt pasākumu, tā organizatori – Ineses Galantes Fonds – sarīkoja papildu dienas koncertu, kas pulcēja pilnu vienu no galvaspilsētas senākajām sakrālajām celtnēm. Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu koncertu norisē.

Svētku pasākumā piedalījās izcili, publikas iemīļoti Latvijas mākslinieki: projekta "Ziemassvētku prelūdijas" autore un mūza, operas dīva Inese Galante, pasaulē populārais komponists un ērģelnieks Aivars Kalējs, pianists – virtuozs Andrejs Osokins, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris diriģenta Romāna Vanaga vadībā, kā arī, ievērojot vienu no Ineses Galantes fonda galvenajiem mērķiem – atbalstīt jaunus, talantīgus izpildītājus, koncertā piedalījās konkursa "Ineses Galantes talanti" laureāti – pianiste Marija Mišela Jaunzeme, vijolnieks Andrejs Jegorovs, čelliste Katrīna Anna Rando, pianists Daniils Mickevičs, kā arī spoži vokālisti, kas jau kļuvuši par LNO solistiem – tenors Artjoms Safronovs un soprāns Viktorija Pakalniece.

Doma baznīcas velvēs izskanēja pasaules dižāko komponistu kanoniskie Ziemassvētku skaņdarbi. Andreja Kalēja meistarīgajā izpildījumā pilnā diženumā atklājās Hendeļa, Monteverdi mūzika, izskanēja Ziemassvētku skaņdarbs "O sanctissima" ("Ak, tu priecīgā"), Andrejs Osokins izpildīja Baha skaņdarbus – prelūdiju Si minorā un Largo no koncerta klavesīnam ar orķestri Fa minorā.

Neatkārtojamā, samtainā soprāna īpašniece Inese Galante izpildīja slavenus Kačīni, Verdi, Albioni, Pergolēzes skaņdarbus. Duetā ar Viktoriju Pakalnieci divu soprānu izpildījumā spoži izskanēja D. Pergolēzes vispopulārākais skaņdarbs "Stabat mater". Tenors Artjoms Safronovs izpildīja G. Hendeļa āriju "Ombra mai fu" un A.Stradellas "Pieta, signore". Pianiste Marija Mišela Jaunzeme atskaņoja Sergeja Rahmaņinova etīdi – gleznu Sol minorā no op.33., bet trio – vijolnieks Andrejs Jegorovs, čelliste Katrīna Anna Rando un pianists Daniils Mickevičs – Baha āriju "Erbarme dich, mein Gott" no Mateja pasijas. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris tradicionāli dziedāja vienu no dižākajiem Ziemassvētku skaņdarbiem – himnu "Klusa nakts, svēta nakts".

Programmas noslēgumā viesus gaidīja muzikāls pārsteigums – Inese Galante dziedāja duetā ar jauno vokālistu Germani Miroņenko (13 gadi), kuram tā bija pirmā uzstāšanās plašākai publikai.

Foto: Ieva Makare

Pateicoties unikālam gaismu noformējumam, Doma baznīcā valdīja neatkārtojama Ziemassvētku atmosfēra. Greznās, dinamiskās gaismas dekorācijas pārvērta telpu, ļaujot klausītājiem izbaudīt skaistu ziemas pasaku. Gaismas risinājumu scenogrāfiju un koncepciju izstrādāja Ineses Galantes fonda direktore un pasākumu producente Diāna Galante.

Svētku vakara noslēgumā Inese Galante pateicās klausītājiem: "Vēlos pateikties karsti mīļotajai publikai, visiem māksliniekiem un partneriem, kas jau kopā ar mums ir kļuvuši par vienu lielu ģimeni, par jūsu mīlestību pret mūziku, siltu un sirsnīgu attieksmi. Tas ir brīnišķīgi, ka mūsu tikšanās pirms Ziemassvētkiem ir kļuvušas par tradīciju, mēs dalāmies ar labu garastāvokli, redzam viens otra smaidu. Lai jaunais gads mums atnes mieru, mīlestību un cerību!"