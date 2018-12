Foto: Ekscentriskajam smagās mūzikas krusttēvam Ozijam Osbornam – 70

Leģendārais mūziķis, rokgrupas "Black Sabbath" vokālists, kurš slavens ne tikai ar veiksmīgu karjeru un smagās mūzikas krusttēva titulu, bet arī ar gana vētrainu uzdzīvi un ekscentriskiem izgājieniem ne tikai uz skatuves, bet arī privātajā dzīvē, šodien, 3. decembrī, svin savu 70 gadu jubileju.

Ozijs Osborns, īstajā vārdā Džons Maikls Osborns, pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados formēja smagās mūzikas attīstības gultni un noteica toni. Pēc astoņiem revolucionāriem albumiem kopā ar "Black Sabbath" grupu viņš 1979. gadā pameta un pievērsās solokarjerai, 1980. gadā klajā laižot klajā pirmo albumu "Blizzard of Ozz". Tiesa, laiku pa laikam viņš grupai atkal pievienojas, lai kopīgi koncertētu, un 2013. gadā izdeva kopīgu albumu, kas bija pirmais albums ar Ozija piedalīšanos kopš viņš pameta "Black Sabbath". Pārdoto albumu skaits, kopskaitot gan viņa darbību "Black Sabbath", gan solo karjeru, lēšams vairāk nekā 100 miljonos eksemplāru.

Kā "Black Sabbath" biedrs un solo mākslinieks 2005. gadā viņš tika uzņemts Apvienotās Karalistes mūzikas slavas zālē, savukārt 2006. gadā viņš tika iekļauts Rokenrola slavas zālē kopā ar "Black Sabbath". Viņam ir arīdzan goda zvaigzne dzimtās Birmingemas Zvaigžņu alejā un Holivudas Slavas alejā.

2014. gadā MTV Eiropas mūzikas balvas ceremonijā viņš saņēma Globālās ikonas balvu, bet 2015. gadā Britu komponistu un dziesmu autoru akadēmija piešķīra viņam Ivora Novello apbalvojumu par mūža ieguldījumu.

1996. gadā viņš kopā ar sievu un menedžeri Šāronu radīja arī ceļojošu smagās mūzikas festivālu "Ozzfest", kas ik gadu arvien notiek ASV un arī Eiropā. Šī gada "Ozzfest" notiks Inglvudā, Kalifornijas štatā, 31. decembrī, kur uzstāsies viņš pats, Merilins Mensons, Robs Zombijs, "Korn" u.c.

2000. gadu sākumā Osborns, kura dzīvesveids ļoti spilgti iemiesojis "Sex & Drugs & Rock & Roll" filozofiju, pamanījās kļūt arī par televīzijas zvaigzni, kopā ar sievu Šāronu un diviem no kopīgajiem trim bērniem – Kelliju un Džeku – piedaloties MTV realitātes šovā "The Osbournes". Savukārt pēdējos gados viņš piedalās televīzijas seriālā "Ozzy & Jack's World Detour", kura trešā sezona nāca klajā 2018. gada jūnijā.

Par skandalozāko Osborna izgājienu uz skatuves uzskatāma sikspārņa galvas nokošana uzstāšanās laikā 1982. gada 20. janvārī Aiovas štata pilsētā Demoinā. 2004. gada žurnāls "Rolling Stone" to ierindoja otrajā vietā topā par visu laiku mežonīgākajiem rokmūzikas mītiem.

Teju visa mūža garumā, sākot no "Black Sabbath" panākumu laikiem, Osborns cīnījies ar alkohola un narkotiku atkarību, kā dēļ piedzīvojis arī vairākus nervu sabrukumus un prāta aptumsumus, kā arī pamanījies ciest ne vienā vien autoavārijā un iedzīvoties Parkinsona slimībā. Viņš arīdzan ārstējies no seksa atkarības. Tieši neuzticība, nevis narkotikas un alkohols, bija iemesls, kāpēc Šārona 2016. gada maijā paziņoja par aiziešanu no vīra pēc 34 gadu kopdzīves. Tiesa, pēc tam gan viņa atgriezās, sakot, ka viņu dzīves ir pārāk saistītas un starp abiem valda pārāk liela mīlestība, lai aizietu.

Par iemeslu savai galvu reibinošajai mūziķa karjerai Ozijs Osborns dēvē "The Beatles", par nozīmīgāko dziesmu dēvējot 1964. gada hitu "She Loves You": "Tā dziesma izmainīja manu dzīvi. "She Loves You" uz mani atstāja lielu iespaidu. Es atceros, kur tieši biju. Es pastaigājos pa Vitona ielu Astonā (Birmingemas apgabals), man bija zils radio, un brīdī, kad šī dziesma sāka skanēt, es zināju, ko vēlos iesākt ar savu dzīvi," viņš atklājis ārvalstu medijiem. "Tas bija kaut kas pavisam svaigs un lika man justies lieliski. Es kļuvu par aizrautīgu "The Beatles" fanu. Esmu viņiem parādā savu karjeru, jo viņi deva man vēlmi piedalīties mūzikas spēlē."

Nesenā intervijā ar Lielbritānijas mediju "The Guardian" viņš atklāja, ka grūtākais novecojot ir samierināšanās ar faktu, ka visi labie draugi ir miruši. "Mana problēma patiesībā ir tāda, ka es neatceros, ka man ir 70 gadu. Es tiešām nezinu, kas septiņdesmitgadīgiem cilvēkiem ir jādara. Tāpēc es vienkāršu daru to, ko es daru."