Foto: 'Ewert and the Two Dragons' pārsteidz apmeklētājus bāra 'I Love You' atvadu ballē

Viena no Igaunijas šā brīža populārākajām grupām "Ewert and the Two Dragons" 19. decembrī pārsteidza Rīgas bāra "I Love You" apmeklētājus, sniedzot iepriekš neizziņotu koncertu. Kā iepriekš ziņots, 19. decembrim bija bāra "I Love You" 15. dzimšanas diena un vienlaikus ar atvadu balle – populārā koncertvieta no 31. decembra apmeklētājiem būs slēgta.

"Ewert and the Two Dragons" ir viens no izdevniecības "I Love You Records" veiksmes stāstiem. 2011. gadā latviešu izdevēji un bāra "I Love You" īpašnieki laida klajā grupas otro albumu "Good Man Down", kas atnesa tai gan nozīmīgu apbalvojumus dzimtenē, gan starptautisku atzinību, padarot to par vienu no šobrīd zināmākajām igauņu muzikālajām apvienībām. Tieši "I Love You" pagrabs un koncerti tajā bija "Ewert and the Two Dragons" panākumu sākums, tāpēc grupa, kur nu radusi koncertēt uz lielajām skatuvēm, ar savu klātbūtni pagodināja bāra atvadu balli.

Atvadu pasākumā uzstājās latviešu mūziķis Goran Gora, kurš pats savulaik ir "I Love You" strādājis kā bārmenis. Tāpat atvadīties sanākušos "dancināja" dīdžeji, kuri savulaik regulāri rezidēja "I Love You".

Bārs "I Love You" tika atvērts 2003. gada 19. decembrī. Šo 15 gadu laikā "I Love You" bija izveidojies ne tikai par tikšanās vietu pašmāju indie un alternatīvās mūzikas cienītājiem, bet arī par zīmolu, ar ko saistījās gan augstvērtīgu, interesantu ierakstu izdošana "I Love You Records", gan savas skatuves kūrēšana festivālā "Positivus" un "Tallinn Music Week".

Šobrīd kā bāra galveno slēgšanas iemeslu tā īpašnieki min īres cenu kāpumu Vecrīgā.