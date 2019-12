Foto: Gandrīz īsta 'ABBA' – Rīgā koncertē leģendārās grupas atdarinātāji

Vecgada svinību priekšvakarā, 29. decembrī, "Arēnā Rīga" uzstājās pasaulē populārākais leģendārās grupas "ABBA" mūzikas šovs "Arrival From Sweden. The Music of ABBA".

Koncertu īpašu padarīja fakts, ka atdarinātājiem pievienojās "ABBA" oriģinālais basģitārists Maiks Vatsons (Mike Watson), kurš ar zviedru četrotni bija kopā jau kopš grupas dibināšanas pirmsākumiem – 1972. gadā iespēlēja basa partiju grupas "Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid" dziesmai "People Need Love". Un tikai gadu vēlāk klajā nāca nu jau par "ABBA" pārsauktās grupas debijas albums "Ring, Ring", kurā dzirdama arī šī kompozīcija.

Savukārt grupa "Arrival From Sweden" dibināta pēc Vikijas Zeterbergas (Vicky Zetterberg) iniciatīvas 1995. gadā, Gēteborgā, Zviedrijā. Tā ātri iekaroja klausītāju sirdis un kļuva par vienu no pasaulē populārākajām un pārdotākajām "ABBA" vizuālā tēla un mūzikas atdarinātājgrupām. Kopš grupas dibināšanas 1995. gadā, tā apceļojusi vairāk nekā 60 valstu sniedzot simtiem koncertu, piedalījusies dažādos televīzijas un radio raidījumos. Tāpat sadarbojusies ar gandrīz 60 pasaules simfoniskajiem orķestriem, starp kuriem izceļami Sanfrancisko, Bostonas, Dalasas, Hjūstonas un Atlantas mūziķi.

Šai grupai vienīgajiem pieder tiesības atspoguļot "ABBA" mākslinieku oriģinālo izskatu, strādājot kopā ar dizaineru Ovi Sandstrēmu (Owe Sandström), kas ir veidojis un kam pieder visi "ABBA" skatuves tērpi.

Rīgas koncerta programmā bija iekļauta lielākā daļa populārāko "ABBA" hitu: "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Does Your Mother Know", "Take A Chance", "S.O.S.", "The Winner Takes It All" un citi.