Foto: Ģipša krūtis un līksmas dejas – festivāla 'Laba daba' ainiņas

Ar līksmām dejām, dažādu pašmāju un ārvalstu grupu koncertiem, kā arī citām sportiskām un mākslinieciskām aktivitātēm Līgatnes "Ratniekos" 3. augustā izskanējis festivāls "Laba daba".

Šogad festivāla galvenie mākslinieki bija slovēņu grupa "Laibach", bet uz festivāla skatuvēm kāpa virkne grupu un mūziķu, kā "Skyforger", "Garbanotas" (Lietuva), "Dzelzs vilks", Arturs Skutelis, "Babylove & the van Dangos" (Dānija), "Mise en Scene" (Beļģija), "Oranžās brīvdienas", "The Coco'nuts", MNTHA, "Riga Reggae", Roberts Gobziņš un Dullais, "Polifauna", "Baložu pilni pagalmi", "Rahu the Fool", "Gas of Latvia", Imants Daksis, Kapteinis Reinis, "Kanisaifa", "All Day Long", "Stūrī zēvele" un daudzi citi.

Tāpat līdzās muzikālajai programmai festivāls šogad piedāvāja īpaši daudzveidīgu paralēlo programmu, sākot no jau tradicionālās ģipša krūšu atliešanas līdz dažādām teātra izrādēm un performancēm. Atsevišķas nodarbības un priekšnesumi šogad notika arī "Ratnieku" ābeļdārzā, kur, kā allaž, bija iekārtota telšu pilsētiņa.

Jau ziņots, ka videi draudzīgais mūzikas un mākslas festivāls "Laba daba" šogad notika 11. reizi.