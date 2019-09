Foto: Grandiozi noslēdzies pirmais mūzikas festivāls 'Rīga Jūrmala'

Svētdien, 1.septembrī, noslēdzās pirmais mūzikas festivāls "Rīga Jūrmala", kura ietvaros četrās nedēļas nogalēs Rīgā un Jūrmalā viesojās vairāk kā 350 mūziķu – četri pasaules labākie orķestri izcilo diriģentu – Zubina Metas, Mihaila Pletņova, Džanandrea Nozedas un Suzannas Melki – vadībā un spoži dažādu paaudžu solisti.

Festivālā izskanēja 20 simfoniskās un kamermūzikas koncerti, kurus baudīja vairāk kā 16000 klausītāju no 50 pasaules valstīm. Tālākie viesi uz Rīgu un Jūrmalu devās no Japānas, Argentīnas, Izraēlas, Meksikas, Taizemes, Austrālijas u.c. Festivāla norisi atspoguļoja vairāk kā 50 mediju pārstāvji no 13 pasaules valstīm.

"Pirms gada satikāmies ar festivāla idejas autoru un mecenātu Pjotru Avenu un pieņēmām izaicinājumu uzņemties jaunā notikuma māksliniecisko vadību. Un šodien varu teikt, ka neticamā ātrumā paveiktais, sevi ir pierādījis kā izcilu sākumu. Skaistā Latvijas daba, muzikālās kultūras tradīcijas un šis festivāls, kas šovasar ienācis Rīgā un Jūrmalā, veido neaizmirstamu piedzīvojumu. Nākamā gada programma tiks pieteikta tuvāko nedēļu laikā," saka festivāla mākslinieciskais vadītājs Martins Engstēms.

Pēdējās nedēļas nogales centrā bija Londonas simfoniskā orķestra koncerti ar Džanandrea Nozedas pie diriģenta pults. Koncertos kā solisti uzstājās pianists Sondžins Čo un vijolnieks Vadims Repins, kura uzstāšanās notika tieši viņa dzimšanas dienā. Ar soloprogrammām uzstājās Zalcburgas festivāla debitante Dzjina Fana, čellists Edgars Moro un pianists Likā Debargs.

"Šis festivāls ir lielisks pierādījums tam, ja kaut ko patiesi vēlas, tas notiek. Esmu gandarīts par sākumu, un jau tagad varu teikt, ka nākamais gads būs tikpat spožs. Paldies visiem mūziķiem un festivāla komandai," pēc Londonas simfoniskā orķestra koncerta uzsvēra Festivāla padomes priekšsēdētājs, mecenāts Pjotrs Avens.

Šī gada vasarā Latvijā notika jauns pasaules līmeņa simfonisko orķestru festivāls "Rīga Jūrmala", kura ietvaros Rīgā un Jūrmalā muzicēja tādi orķestri un pasaulslaveni diriģenti kā Bavārijas Radio simfoniskais orķestris un Suzanna Melki, Izraēlas filharmoniskais orķestris un Zubins Meta, Londonas simfoniskais orķestris un Džanandrea Noseda un Krievijas Nacionālais orķestris un Mihails Pļetņovs, kā arī daudzi izcili izpildītājmākslinieki, kas Latvijā un Baltijas reģionā uzstājās pirmo reizi. Festivāls iekļauts vasaras festivālu Top 10 pēc britu laikraksta "The Telegraph" vērtējuma, kā arī ieguvis Eiropas festivālu asociācijas īpašo zīmi EFFE Lable.

Vairāk par festivālu "Rīga Jūrmala" var uzzināt tā mājaslapā.