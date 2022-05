Foto: Grupa 'Auļi' ieskandina jauno albumu un Valmiermuižas etnofestivālu

Ceturtdien, 19. maijā, dūdu un bungu grupa "Auļi" ar savas jaunās Jāņu programmas "Sit, Jānīti!" pirmatskaņojumu ieskandināja Valmiermuižas etnomūzikas festivālu, kurā pirmo reizi izskanēs pilna programma un notiks grupas jaunā albuma prezentācija.

Kā vēsta grupas pārstāvji, jaunā programma top sadarbībā ar tuviem un tāliem viesmāksliniekiem un "ļaus ielīgoties gaidāmajos vasaras saulgriežos".

Jaunajā programmā "Sit, Jānīti!" un albumā ar tādu pašu nosaukumu iekļautas 12 jaunas latviešu tautasdziesmās balstītas kompozīcijas. To pasaules pirmizrāde notiks Valmiermuižas etnomūzikas festivāla otrajā dienā – 18. jūnijā. Šajā pasākumā "Auļi" uzstāsies paplašinātā sastāvā, saspēlējoties un sadziedoties arī ar citiem mūziķiem: folkloras studiju "Banga", dziedātājām Asnati Rancāni un Annu Patrīciju Kareli, vīriem no "Trejasmens" un "Vilkačiem", kā arī mūziķi Kilema no Madagaskaras un jodelētāju Albinu Paulusu no Austrijas. Kā vēsta mūziķu pārstāvji, "Auļu" uzstāšanās solās būt grandioza, dažās no dziesmām uz skatuves kopā muzicējot pat 26 dažādiem māksliniekiem.

Foto: Ilmārs Znotiņš

"Visi klātesošie varēs atsvaidzināt savas Jāņu dziesmu zināšanas. Uz ekrāna būs redzami dziesmu teksti, un ceram, ka festivāla apmeklētāji dziedās kopā ar mums. Jūnija sākumā albums jau būs pieejams dažādās straumēšanas platformās, bet pirmo reizi visa programma izskanēs Valmiermuižā," atklāj dziesmu autors un "Auļu" dūdinieks Kaspars Bārbals.

"Vienlaikus ar šī gada festivāla tēmas "mijiedarbība" izvēli sapratām, ka "Auļi" būs mūsu galvenie mākslinieki. Rudenī radusies festivāla tēma "mijiedarbība", kas bija par ideju cilvēkus rosināt iznākt no izolācijas savos mājokļos, satikties ar citiem cilvēkiem un mijiedarboties, sadarboties un veidot kaut ko tālāk, šī gada sākumā kļuva desmitkārt svarīgāka, jo tagad mijiedarbība un sadarbība mums visiem ir ļoti nepieciešama, lai apturētu agresiju, kas tepat blakus mums notiek," medijiem pauda Valmiermuižas etnomūzikas festivāla mākslinieciskās programmas veidotājs un Kultūras menedžmenta centra "Lauska" pārstāvis Juris Zalāns.

"To mēs nekādi nevaram izdarīt pa vienam, kaut ko atsevišķi darot savā nodabā. Savukārt "Auļi" ir izcils muzikāls paraugs šādai mijiedarbībai, jo, tiklīdz viņi izveidojās un noformēja savu muzikālo rokrakstu, jau nākamajā solī viņi vienmēr ir skatījušies pēc sadarbībām mūzikā. Tās ir bijušas ļoti plašas – gan tepat Latvijā, gan starptautiski," norāda Zalāns.

Jau ziņots, ka 17. un 18. jūnijā Valmiermuižā gaidāms šīs vasaras vērienīgākais etnomūzikas notikums Latvijā: Valmiermuižas etnomūzikas festivāls uz divām skatuvēm pulcēs izcilus solistus un etnomūzikas grupas no Latvijas, Igaunijas, Austrijas, Polijas un Madagaskaras, piedāvājot vienus no interesantākajiem šīs vasaras mūzikas svētkiem.