Foto: Grupa 'Keksi' jauno gadu tradicionāli iesāk ar 'Muzikālo skudrupūzni'

Jau tradicionāli rock'n'roll grupa "Keksi" jauno gadu iesākusi ar koncertu "Muzikālais skudrupūznis 2019". Šogad rock'n'roll svētki notika VEF Kultūras pilī. Koncerts notiek jau vienpadsmito gadu, tādā veidā svinot grupas līdera Aleksandra "Muraveja" Sircova dzimšanas dienu.

"Kas var būt labāks kā nosvinēt savu dzimšanas dienu kopā ar draugiem, izciliem mūziķiem, ar kuriem kaifs kopā spēlēt uz vienas skatuves un protams kolosāliem klausītājiem," stāsta idejas autors Muravejs.

Kā ierasts, koncertā uzstājās rock'n'roll grupa "Keksi" un viesi – grupas "Bad Habits", "Eddie Dove Band" no Latvijas, "Ducky Done" no Lietuvas un pašmāju vokālais kvartets "Neaizmirstulītes". Koncertu vadīja konferansjē Andris Freidenfelds un, viesus sagaidot, izklaidēja grupa "Rahu The Fool".

Grupa "Keksi" ir viena no Baltijā zināmākajām apvienībām, kas spēlē rock'n'roll, rockabilly, boogie un rythm'n'blues stila mūziku. Grupa dibināta 1997. gadā Cēsīs. Šo gadu laikā "Keksi" piedzīvojuši raibu koncertdzīvi, muzicējuši daudzos festivālos Latvijā un ārvalstīs, priecējuši publiku autorkoncertos un piedzīvojuši dažādas pārmaiņas. Tā spēlējusi kopā ar tādām pasaules zvaigznēm kā "Boney-M", Meisija Greja, "Smokie", "Ottawan", kā arī ar pašmāju solistiem.

Grupas sastāvā muzicē septiņi profesionāli mūziķi - Dāvis Matskins (vokāls), Viktors Eunapu (elektriskā ģitāra, bekvokāls), Gints Žilinskis (taustiņi), Raitis Kalniņš (sitamie instrumenti), Valters Šmits (tenora saksofons), Roberts Martinovskis (tenora saksofons) un Aleksandrs Sircovs (bass).