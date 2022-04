Foto: 'Hanzas perona' 'Klavierstāstos' muzicē igauņu zvaigzne Everts Sundja

"Hanzas peronā" 27. aprīlī "Klavierstāstu" sērijas koncertā uzstājās starptautiski zināmās igauņu grupas "Ewert and The Two Dragons" solists, mūzikas izpildītājs un autors Everts Sundja (Ewert Sundja).

Everts koncertā spēlēja gan savas solodziesmas un grupas hitus. Koncertā izskanēja tādas dziesmas kā "Goodnight, Goodnight", "In the End There's Love", "Good Man Down" un citas.

Kā ziņo organizatori, nākamais "Klavierstāstu" sērijas koncerts "Hanzas peronā" būs 21. maijā pulksten 19. Savu stāstu stāstīs pianists un grupas "Dagamba" dalībnieks Dainis Tenis.

Dainis Tenis ir zināms kā pianists, kurš ērti jūtas spēlējot gan klasisko, gan neakadēmisko mūziku. Kopš Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas viņš darbojies gan kā pianists - solists, gan kā instrumentālās grupas "Dagamba" dalībnieks. Pianists šopavasar izdos pirmo solo albumu "Decoder", kas realizēsies arī tāda paša nosaukuma koncertprogrammā.

Koncertā Dainis Tenis spēlēs savus oriģināldarbus klavierēm, kuros apvienojis sev tuvākos mūzikas žanrus - neoklasisko, ambiento un elektronisko mūziku. Īpašu noskaņu radīs pasaulslavenā klavieru būvētāja Dāvida Kļaviņa Una Corda. Akustisko vidi ar unikāliem tembriem papildinās analogo sintezatoru skaņas un bungmašīnas ritmi.

Biļetes uz "Klavierstātu" koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.